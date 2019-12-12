МЗС України викликало посла Сербії через візит представника окупаційної влади Криму до Белграда



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Візит представника окупаційної адміністрації Криму до Белграда 4-7 грудня сприймається Україною як недружній акт і кваліфікується як спроба Росії легітимізувати незаконну окупацію Криму

Міністерство закордонних справ стурбоване візитом представника окупаційної адміністрації Криму до Белграда (Сербія) 4-7 грудня 2019 року. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МЗС.

«Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване фактом візиту представників окупаційної адміністрації Криму до Белграда 4-7 грудня 2019 року, під час якого мали місце зустрічі з депутатами парламенту Сербії та проведення конференції «Белградський діалог: конструктивні відносини з Росією і визнання волевиявлення народу Криму», - йдеться в ньому.

Цей візит сприймається Україною як недружній акт, що порушує положення резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 року «Територіальна цілісність України» і кваліфікується як спроба Росії легітимізувати незаконну окупацію Криму.

11 грудня для вираження протесту до МЗС України була запрошена тимчасовий повірений у справах Сербії в Україні Світлана Кошутіч.

10 грудня МЗС висловив подяку всім державам, які підтримали схвалення Генеральною Асамблеєю ООН посиленої резолюції «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів» 9 грудня 2019 року.