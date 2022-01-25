Українські євреї жорстко звернулися до Шольца через небажання постачати зброю

Євреї вважають, що перешкоджання постачанням озброєння в Україну невиправдано з логічної точки зору та просто неприпустимо – з моральної

Асоціація єврейських організацій та общин України звернулася до федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца.

У заяві, опублікованій на сайті асоціації, вказано, що «ми, українські євреї, з історії наших родин добре знаємо, що таке війна, і які нещастя вона приносить усім народам».

«На жаль, ескалація напруженості на кордонах України та її окупованих Російською Федерацією територіях продовжується. Ми всі зараз розуміємо, що сценарій різкого загострення ситуації у сфері безпеки, аж до широкомасштабного збройного конфлікту з великою кількістю жертв та біженців до Європи, виглядає цілком можливим. На карту поставлено вже не тільки територіальну цілісність і державний суверенітет України – їх було попрано Російською Федерацією вісім років тому, і реакція міжнародної спільноти, як зараз уже очевидно, виявилася далеко недостатньою для того, щоб вплинути на агресора», – вважають євреї.

Вони також вказують, що тепер же йдеться вже про саме існування України, як незалежної та суверенної держави та, внаслідок цього, про стабільність всього континенту.

«Ми добре усвідомлюємо особливості пріоритетів та цінностей зовнішньої політики федерального уряду. Проте зараз, перед обличчям можливої ескалації російської збройної агресії щодо нашої країни, ми вважаємо за необхідне закликати Вас до більш рішучих дій, спрямованих на опір агресії РФ, і тільки після успіху – на стабілізацію ситуації. Ми з повною відповідальністю стверджуємо: в умовах, що склалися, перешкоджання постачанням озброєння в Україну через систему закупівель НАТО може бути інтерпретовано тільки як поступка під тиском Кремля, що невиправдано з логічної точки зору та просто неприпустимо – з моральної», – йдеться у заяві.

Підписанти листа також вказують, що «всі ми чудово знаємо, до чого призводить політика умиротворення та заохочення агресора».

«Навпаки, постачання Україні оборонних летальних видів озброєнь можуть відіграти критично важливу превентивну роль у припиненні агресивних планів Москви. Однозначно артикульована підтримка федеральним урядом прагнень України до членства в НАТО та в Європейському Союзі також буде чітким сигналом Кремлю про безглуздість продовження агресивної політики», – заявили українські євреї.

Асоціація єврейських організацій та общин України також впевнена, що федеральний уряд Німеччини здатний зробити єдино правильні висновки з важких уроків історії та надати необхідну підтримку Україні в цей непростий для всіх нас час.

Як повідомлялося, що Німеччина заблокувала передачу артилерії німецького виробництва із Естонії в Україну.

Пізніше глава міноборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що постачання зброї Україні не вирішить загрозу сторгнення Росії.

Раніше стало відомо, чому Німеччина відмовляється постачати Україні зброю.

На днях МЗС закликав прем'єра Баварії реалістично оцінювати безпекову ситуацію у Європі. Так у Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву прем’єра Баварії Маркуса Зьодера про те, що Російська Федерація є, нібито, «складним партнером, однак не ворогом». Відзначають, що це псує українсько-німецькі відносини.

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