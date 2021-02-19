В Івано-Франківську відкрили почесне консульство Хорватії

Хорватія ще має почесне консульство в Святогорську Донецької області

Відкриття консульства сприятиме «поглибленню взаємовигідних відносин двох країн у сферах торгівлі, інвестицій, туризму, культури, освіти і науки»

В Івано-Франківську 18 лютого було відкрито почесне консульство Хорватії з нагоди 29-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Хорватія.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

«Хорватія завжди рішуче підтримувала і підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України, категорично засуджує російську агресію проти України, допомагає відновлювати територіальну цілісність і суверенітет нашої держави. Ми високо це цінуємо», – заявив під час церемонії заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

Він додав, що відкриття почесного консульства сприятиме поглибленню взаємовигідних відносин двох країн у сферах торгівлі, інвестицій, туризму, культури, освіти і науки.

Відзначимо, що у Хорватії вже є почесне консульство в місті Святогірськ Донецької області. Туди його перенесли з Донецька.

До слова, наприкінці січня у Новій Зеландії запрацювало почесне консульство України.