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    В Івано-Франківську відкрили почесне консульство Хорватії

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    Хорватія ще має почесне консульство в Святогорську Донецької області - В Івано-Франківську відкрили почесне консульство Хорватії
    Хорватія ще має почесне консульство в Святогорську Донецької області

    Відкриття консульства сприятиме «поглибленню взаємовигідних відносин двох країн у сферах торгівлі, інвестицій, туризму, культури, освіти і науки»

    В Івано-Франківську 18 лютого було відкрито почесне консульство Хорватії з нагоди 29-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Хорватія.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.

    «Хорватія завжди рішуче підтримувала і підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України, категорично засуджує російську агресію проти України, допомагає відновлювати територіальну цілісність і суверенітет нашої держави. Ми високо це цінуємо», – заявив під час церемонії заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

    Він додав, що відкриття почесного консульства сприятиме поглибленню взаємовигідних відносин двох країн у сферах торгівлі, інвестицій, туризму, культури, освіти і науки.

    Відзначимо, що у Хорватії вже є почесне консульство в місті Святогірськ Донецької області. Туди його перенесли з Донецька.

    До слова, наприкінці січня у Новій Зеландії запрацювало почесне консульство України.

    Теги: дипломатія політика Хорватія Івано-Франківськ Євген Єнін
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