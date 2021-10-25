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    Економіка та фінанси

    У Хорватії збирають референдум щодо переходу на євро

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    У Хорватії ініціюють референдум щодо євро - У Хорватії збирають референдум щодо переходу на євро
    У Хорватії ініціюють референдум щодо євро

    Прихильники референдуму мають зібрати підписи 10% виборців, або близько 370 тисяч осіб

    Хорватська консервативна та євроскептична партія Hrvatski Suverenisti розпочала двотижневу акцію зі збору підписів з метою провести референдум про те, чи приймати євро як нову валюту країни. Як повідомляє Reuters, прихильники референдуму мають зібрати підписи 10% виборців, або близько 370 тисяч осіб.

    Вони створять близько 250 пунктів по всій країні, щоб спробувати досягти цього.

    Правоцентристський уряд на чолі з прем'єр-міністром Андрієм Пленковичем працює над тим, щоб домогтися прийняття євро з початку 2023 року і сподівається отримати зелене світло від Єврозони в першій половині 2022 року.

    Пленкович вважає, що прийняття євро дозволить зняти валютний ризик, знизити процентні ставки, покращити кредитний рейтинг країни та відкрити шлях для збільшення інвестицій в економіку, яка значною мірою забезпечується з доходів від туризму.

    Євроскептики ж стверджують, що економіка надто слабка і неконкурентоспроможна, щоб бути готовою прийняти євро, тож це, на їх думку, призведе до зростання цін в країні.

    Згідно з опитуванням, опублікованим у липні, трохи більше 60% виборців виступають за прийняття єдиної валюти, якою користуються 19 із 27 нинішніх членів ЄС.

    Уряд каже, що у референдумі немає потреби, аргументуючи це тим, що хорвати вже прийняли спільну валюту, коли вони проголосували на референдумі за вступ до ЄС майже десять років тому.

    Теги: ЄС рейтинг уряд
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    У Хорватії збирають референдум щодо переходу на євро