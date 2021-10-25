У Хорватії збирають референдум щодо переходу на євро

Прихильники референдуму мають зібрати підписи 10% виборців, або близько 370 тисяч осіб

Хорватська консервативна та євроскептична партія Hrvatski Suverenisti розпочала двотижневу акцію зі збору підписів з метою провести референдум про те, чи приймати євро як нову валюту країни. Як повідомляє Reuters, прихильники референдуму мають зібрати підписи 10% виборців, або близько 370 тисяч осіб.

Вони створять близько 250 пунктів по всій країні, щоб спробувати досягти цього.

Правоцентристський уряд на чолі з прем'єр-міністром Андрієм Пленковичем працює над тим, щоб домогтися прийняття євро з початку 2023 року і сподівається отримати зелене світло від Єврозони в першій половині 2022 року.

Пленкович вважає, що прийняття євро дозволить зняти валютний ризик, знизити процентні ставки, покращити кредитний рейтинг країни та відкрити шлях для збільшення інвестицій в економіку, яка значною мірою забезпечується з доходів від туризму.

Євроскептики ж стверджують, що економіка надто слабка і неконкурентоспроможна, щоб бути готовою прийняти євро, тож це, на їх думку, призведе до зростання цін в країні.

Згідно з опитуванням, опублікованим у липні, трохи більше 60% виборців виступають за прийняття єдиної валюти, якою користуються 19 із 27 нинішніх членів ЄС.

Уряд каже, що у референдумі немає потреби, аргументуючи це тим, що хорвати вже прийняли спільну валюту, коли вони проголосували на референдумі за вступ до ЄС майже десять років тому.