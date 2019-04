У МЗС Венесуели відреагувало на нові санкції США



Хорхе Арреаса обіцяє США юридичну реакцію

Венесуела обіцяє відповісти на санкції США юридичним шляхом.

Венесуела розглядає рішення президента США про введення нових санкцій як цинічне і незаконне, йдеться в заяві МЗС південноамериканської країни, яке глава зовнішньополітичного відомства Хорхе Арреаса опублікував в Twitter.

«Парадоксально, що країна-член СОТ, яка називає себе захисником принципів свободи, порушує базові економічні права», — йдеться в заяві. У Каракасі додали, що дії Вашингтона спрямовані не тільки проти жителів Куби і Венесуели, а й проти компаній, які повинні бути захищені міжнародним правом.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el nuevo ataque del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra la industria petrolera venezolana y su soberanía económica. Comunicado Oficial: pic.twitter.com/7dRV9VJqDW — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 6 апреля 2019 г.

Незалежне співробітництво не зупинять «ніякі імперіалістичні дії», відзначили в МЗС і додали, що Венесуела відповість на санкції США юридичним шляхом.

У свою чергу, глава МЗС Куби Бруно Родрігес назвав нові санкції прийомами «економічного піратства», які США використовують щоб нанести Венесуелі шкоди і вкрасти її ресурси.

Раніше США за дорученням президента Дональда Трампа ввели санкції проти 34 суден і двох компаній, які займалися транспортуванням нафти з Венесуели на Кубу. У список санкцій потрапили компанії Ballito Bay Shipping Inc. і ProPer in Management Inc, які базуються в Ліберії і Греції.