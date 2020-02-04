Офіс Генерального прокурора викрив транснаціональну злочинну групу, яка займалася торгівлею людьми



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Повідомлено про підозру громадянину, який, за версією слідства, у групі з іншими особами вербував та переміщував людей на територію Туреччини, Італії та Греції

Офіс генерального прокурора зробив важливий крок у розкритті транснаціональної групи, яка займалася торгівлею людьми. Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора.

У понеділок, 3 лютого 2020 року, повідомлено про підозру громадянину, який, за версією слідства, у групі з іншими особами вербував та переміщував людей на територію Туреччини, Італії та Греції.

В цих країнах завербовані втягувались у стверджувану злочинну діяльність, що пов’язана з перевезенням морем нелегальних мігрантів.



Вказаній особі інкримінується торгівля людьми при обтяжуючих обставинах громадянину України (ч. 2 ст. 149 КК України). На даний час вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Івано-Франківську співробітники Служби безпеки України попередили замовне вбивство громадянина однієї з країн Євросоюзу та затримали організаторку злочину.

Як повідомлялось, раніше у Генеральній прокуратурі України назвали вісім країн світу, які лідирують за кількістю постраждалих від торгівлі людьми громадян України. «Переважно до країн призначення потерпілих громадян України від торгівлі людьми належать Російська Федерація, Турецька Республіка, Республіка Польща, Грецька Республіка, Італійська Республіка, Республіка Болгарія, Португальська Республіка, Об’єднані Арабські Емірати», - йшлося у повідомленні.