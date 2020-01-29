Шахраї від імені керівництва Офісу генпрокурора вимагають від нардепів і чиновників чинити незаконні дії



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Заступник генпрокурора Віктор Трепак зазначив, що проти нього розпочалася інформаційна атака

Офіс генерального прокурора України просить повідомляти про шахраїв, які від імені керівництва Офісу вимагають від посадовців чинити незаконні дії, ймовірно, для дискредитації діяльності офісу.

«Так, ці особи від імені заступника генерального прокурора здійснюють дзвінки начебто з його приймальні в інші установи з вимогою надати неправомірну вигоду, здійснюють спроби через телефонні дзвінки чи смс-повідомлення спонукати народних депутатів та інших посадовців до незаконних дій, висловлюють пропозицій людям «вирішити» кадрові питання у правоохоронних органах тощо», - повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у середу.

У повідомленні наголошується, що комунікація офісу та його керівництва з представниками органів державної влади щодо кримінальних проваджень може відбуватися тільки в передбачений законом спосіб.

«Просимо повідомляти про такі незаконні вимоги Офісу генерального прокурора для встановлення причетних осіб та надання правової оцінки таким діям», - наголошується в повідомленні.

У свою чергу заступник генпрокурора Віктор Трепак раніше на сторінці у Facebook написав, що проти нього розпочалася інформаційна атака.

«Її мета – дискредитувати мене особисто і діяльність нового керівництва прокуратури України. Засоби дискредитації примітивні – дзвінки начебто з моєї приймальні в інші установи з вимогою надати неправомірну вигоду... Однак географія таких дій та їх кількість не залишають сумнівів у тому, що здійснюється цілеспрямована і системна акція», - написав він.

Трепак також наголосив, що якщо хтось думає, що в такий спосіб змусить його перестати займатися певними справами, або змусить змінити позицію щодо вирішення тих чи інших питань, то він глибоко помиляється.

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