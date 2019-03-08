На 8 березня температура повітря в Україні прогріється до +17 градусів



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У Києві запанувала весна Фото: Корреспондент.net

Опади очікуються у центральних і західних областях

В Україні у п'ятницю, 8 березня очікуються дощі, переважно у західних та північних областях. Температура повітря вночі 2-7° тепла, вдень 12-17° тепла, передає «Укргідрометцентр».

«У західних та північних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вночі у центральних та північних областях подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17° тепла; у східній частині вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла», - йдеться у повідомленні синоптиків яке цитує «Укрінформ».

Прогноз погоди на 8 березня

У Києві та області вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. У столиці температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°, на Київщині вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°.

9 березня синоптики істотних опадів не прогнозують, лише у східних, вдень і в центральних областях невеликий дощ. 10 березня невеликий, вночі у східних областях та на Закарпатті помірний дощ (в Карпатах з мокрим снігом), вдень на півдні країни без опадів.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, 10 березня в західних, вдень і у північних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла; вдень 7-12°, на півдні країни до 15° тепла; в Карпатах вночі та вдень близько 0°.

На Київщині 9 березня без істотних опадів, 10 березня невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, 10 березня вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 7-12°.

На початку тижня очікується часом невеликий, 12 березня у східних областях та Приазов'ї помірний дощ, вночі в західних та північних областях місцями з мокрим снігом. Температура вночі 0-6° тепла, вдень 6-12°, 11 березня на півдні країни до 15°, 12 березня у західних та північних областях вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла. В Карпатах мокрий сніг, температура вночі та вдень близько 0° (вночі 12 березня 2-7° морозу).

У столичному регіоні також часом невеликий дощ, вночі 12 березня місцями з мокрим снігом. Температура 11 березня вночі 1-5° тепла, вдень 6-11°; 12 березня вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

Згідно з орієнтовним прогнозом, у південній частині дощі, переважно невеликі (13 березня без опадів), температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-13°, 15 березня 10-16°. На решті території країни часом дощі, місцями з мокрим снігом, впродовж 13 березня та вночі 16 березня без опадів; температура вночі 0-5° тепла, 13 та 16 березня 0-5° морозу, вдень 3-9° тепла.