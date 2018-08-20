На Арабатській стрілці за 4 години потонули п’ятеро людей



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На думку рятувальників, недосвідчені плавці могли потрапити у природну пастку

На популярному українському курорті Арабатська стрілка, що на Херсонщині, 19 серпня всього за чотири години потонули п'ятеро осіб. Ще п'ятьох вдалося врятувати.

Про це повідомляє видання «Новий день». У неділю на курорті розгулявся шторм, жертвами якого і стали туристи. В очікуванні прибуття «швидкої допомоги» і поліції загинувших укладали в ряд на пісок.

Потонули чоловіки у віці від 34 до 65 років з Харкова, Дніпра, Кривого Рогу та Генічеського району. Серед врятованих - 22-річний херсонець, 31-річний житель Генічеська, жителі Рівненської та Вінницької областей.

«У глибоководній частині Арабатської стрілки біля села Стрілецьке під час шторму часом формується сильна течія. Хвилі несуть плавців до берега, але ця течія відтягує їх назад на глибину. Здається, суша в якомусь метрі, а до неї не добратися», - пояснив заступник начальника Генічеського відділу ДСНС Херсонщини.