На Буковині 14-річний хлопець грався на майданчику та раптово помер



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За попередніми даними, в підлітка була ішемічна хвороба серця

У Чернівецькій області під час гри з однолітками у 14-річного хлопця погіршилося самопочуття. Попри проведені лікарями реанімаційні заходи, неповнолітній помер.

Про це повідомляє ГУНП в Чернівецькій області.

За інформацією правоохоронців, 20-го жовтня на спецлінію «102» надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги Новоселицької центральної районної лікарні про раптову смерть неповнолітнього жителя села Подвірне.

«Виїхавши за вказаною адресою, слідчо-оперативна група Новоселицького відділення поліції з’ясувала, що під час гри з однолітками у 14-річного хлопця погіршилося самопочуття. Попри проведені лікарями реанімаційні заходи, неповнолітній помер. Тіло хлопця направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті», — йдеться у повідомленні.

За результатами розтину стало відомо, що смерть настала внаслідок хвороби серця, зазначили у поліції.

Слідчі Новоселицького відділення поліції за вказаним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознакою частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «природна смерть».