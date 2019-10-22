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    На Буковині 14-річний хлопець грався на майданчику та раптово помер

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    На Буковині 14-річний хлопець грався на майданчику та раптово помер

    За попередніми даними, в підлітка була ішемічна хвороба серця

    У Чернівецькій області під час гри з однолітками у 14-річного хлопця погіршилося самопочуття. Попри проведені лікарями реанімаційні заходи, неповнолітній помер.

    Про це повідомляє ГУНП в Чернівецькій області.

    За інформацією правоохоронців, 20-го жовтня на спецлінію «102» надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги Новоселицької центральної районної лікарні про раптову смерть неповнолітнього жителя села Подвірне.

    «Виїхавши за вказаною адресою, слідчо-оперативна група Новоселицького відділення поліції з’ясувала, що під час гри з однолітками у 14-річного хлопця погіршилося самопочуття. Попри проведені лікарями реанімаційні заходи, неповнолітній помер. Тіло хлопця направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті», — йдеться у повідомленні.

    За результатами розтину стало відомо, що смерть настала внаслідок хвороби серця, зазначили у поліції.

    Слідчі Новоселицького відділення поліції за вказаним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознакою частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «природна смерть».

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