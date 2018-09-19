На Буковині чиновницю Держлікслужби піймали на крупному хабарі
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Жінку-посадовця затримали під час отримання всієї суми хабара у власному робочому кабінеті
Жінка вимагала 2,4 тисячі доларів від підприємця
На Буковині СБУ викрила на хабарі одного з керівників Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Про це 19 вересня повідомляє прес-центр СБУ.
«Оперативники встановили, що чиновник вимагала 2,4 тисячі доларів від підприємця, який займається реалізацією лікарських засобів у регіоні. За цю суму зловмисниця пообіцяла не включати комерсанта до плану перевірок на 2019 рік», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що жінку-посадовця затримали під час отримання всієї суми хабара у власному робочому кабінеті.
Відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки викрили керівників декількох закладів вищої освіти Запоріжжя на незаконній легалізації іноземців на території України.