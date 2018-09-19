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    На Буковині чиновницю Держлікслужби піймали на крупному хабарі

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    <p>Жінку-посадовця затримали під час отримання всієї суми хабара у власному робочому кабінеті</p> - На Буковині чиновницю Держлікслужби піймали на крупному хабарі
    Фото: СБУ

    Жінку-посадовця затримали під час отримання всієї суми хабара у власному робочому кабінеті

    Жінка вимагала 2,4 тисячі доларів від підприємця

    На Буковині СБУ викрила на хабарі одного з керівників Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

    Про це 19 вересня повідомляє прес-центр СБУ.

    «Оперативники встановили, що чиновник вимагала 2,4 тисячі доларів від підприємця, який займається реалізацією лікарських засобів у регіоні. За цю суму зловмисниця пообіцяла не включати комерсанта до плану перевірок на 2019 рік», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що жінку-посадовця затримали під час отримання всієї суми хабара у власному робочому кабінеті.

    Відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

    Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки викрили керівників декількох закладів вищої освіти Запоріжжя на незаконній легалізації іноземців на території України.

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