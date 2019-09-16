На Буковині п’ятеро людей потрапили до реанімації через гриби



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Випадки отруєння грибами сталися у Вижницькому районі

У Чернівецькій області п’ятеро людей отруїлися грибами та були госпіталізовані до реанімаційного відділення.

Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію департаменту охорони здоров’я Чернівецької області.

Випадки отруєння грибами сталися у Вижницькому районі.

«3 дітей, 1 дорослий і 1 підліток госпіталізовані в реанімаційне відділення», - повідомили у департаменті охорони здоров’я Чернівецької області.

Зазначається, що всі госпіталізовані знаходяться у середньому стані, важких випадків немає.

До слова, у Києві зареєстровано 49 випадків захворювань на гостру кишкову інфекцію, в т.ч. 12 випадків захворювань серед дітей, пов'язаних із вживанням шаурми.