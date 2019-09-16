На Буковині п’ятеро людей потрапили до реанімації через гриби
Випадки отруєння грибами сталися у Вижницькому районі
У Чернівецькій області п’ятеро людей отруїлися грибами та були госпіталізовані до реанімаційного відділення.
Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію департаменту охорони здоров’я Чернівецької області.
Випадки отруєння грибами сталися у Вижницькому районі.
«3 дітей, 1 дорослий і 1 підліток госпіталізовані в реанімаційне відділення», - повідомили у департаменті охорони здоров’я Чернівецької області.
Зазначається, що всі госпіталізовані знаходяться у середньому стані, важких випадків немає.
До слова, у Києві зареєстровано 49 випадків захворювань на гостру кишкову інфекцію, в т.ч. 12 випадків захворювань серед дітей, пов'язаних із вживанням шаурми.