На Буковині судитимуть педіатра, через недбалість якого загинула дитина



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У прокуратурі вважають, що ненадання своєчасної медичної допомоги позбавило дитину шансу на виживання

Кельменецька місцева прокуратура Чернівецької області затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно лікаря-педіатра, яку підозрюють у неналежному виконанні професійних обов'язків, унаслідок чого загинув 2-річний хлопчик.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

Встановлено, що обвинувачена, перебуваючи на посаді лікаря-педіатра, при огляді і лікуванні хворого (2016 року народження) проявила недбалість і не прийняла ніяких заходів щодо правильного встановлення діагнозу, своєчасного проведення додаткових методів обстеження, які б в свою чергу дали можливість вірно діагностувати хворобу хлопчика та проводити належне лікування.

Так, 5 травня до Кельменецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини зі скаргами на повторну блювоту, в’ялість, сонливість та нежить свого малолітнього сина звернулася мати дитини. Після огляду хворого хлопчика госпіталізували з попереднім діагнозом ГРВІ та гострий обструктивний бронхіт, і призначили медикаментозне лікування у відповідності до виставленого діагнозу.

«Однак, стан хлопчика погіршувався і вже наступного дня дитину було доставлено до Чернівецької ОДКЛ, де лікарі поставили правильний діагноз – синдром Рея. Врятувати життя дитини не вдалось. Через місяць хлопчик помер», - повідомили в прокуратурі.

У відомстві зазначили, що згідно з висновками комісійних судово-медичних експертиз – ненадання в районній лікарні своєчасної кваліфікованої медичної допомоги дитині фактично позбавило її шансу на виживання та одужання.