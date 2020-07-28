  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дев’ять областей не готові послабити карантин

    • Розсилка
    Дев’ять областей не готові послабити карантин

    Поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області

    Станом на 28 липня в Україні до ослаблення карантину не готові дев'ять областей. При цьому в Тернопільській зафіксований найвищий відсоток динаміки захворюваності коронавірусом - 85,31%.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    За даними Міністерства охорони здоров'я, не готові пом'якшувати обмеження:

    • Вінницька область (динаміка 45,49%);
    • Волинська область (динаміка 30,78% і виявлення 21,07%);
    • Івано-Франківська область (виявлення 13,40% і динаміка 13,48%);
    • Житомирська область (динаміка 61,81%);
    • Закарпатська область (завантаженість ліжок 66,32%);
    • Львівська область (виявлення 11,41%);
    • Рівненська область (виявлення 13,17% і динаміка 21,04%);
    • Тернопільська область (виявлення 12,20% і динаміка 85,31%);
    • Чернівецька область (виявлення 11,89% і динаміка 42,70%).
    270720_1
    Зазначимо, що в Україні з 1 серпня відкриються дитячі табори, але не у всіх регіонах.
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      66575
    • Одужали
      36744
    • Хворіють
      28202
    • Померли
      1629

    До відома, в Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.

     Читайте також: Ненормальне 1 Вересня. Як світ готується до нового навчального року


    Міністерство охорони здоров'я карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ