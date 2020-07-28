Дев’ять областей не готові послабити карантин
Поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області
Станом на 28 липня в Україні до ослаблення карантину не готові дев'ять областей. При цьому в Тернопільській зафіксований найвищий відсоток динаміки захворюваності коронавірусом - 85,31%.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За даними Міністерства охорони здоров'я, не готові пом'якшувати обмеження:
- Вінницька область (динаміка 45,49%);
- Волинська область (динаміка 30,78% і виявлення 21,07%);
- Івано-Франківська область (виявлення 13,40% і динаміка 13,48%);
- Житомирська область (динаміка 61,81%);
- Закарпатська область (завантаженість ліжок 66,32%);
- Львівська область (виявлення 11,41%);
- Рівненська область (виявлення 13,17% і динаміка 21,04%);
- Тернопільська область (виявлення 12,20% і динаміка 85,31%);
- Чернівецька область (виявлення 11,89% і динаміка 42,70%).
Зазначимо, що в Україні з 1 серпня відкриються дитячі табори, але не у всіх регіонах.
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До відома, в Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.