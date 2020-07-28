Дев’ять областей не готові послабити карантин



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Поки не готові до послаблення карантину Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області

Станом на 28 липня в Україні до ослаблення карантину не готові дев'ять областей. При цьому в Тернопільській зафіксований найвищий відсоток динаміки захворюваності коронавірусом - 85,31%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За даними Міністерства охорони здоров'я, не готові пом'якшувати обмеження:

Вінницька область (динаміка 45,49%);

Волинська область (динаміка 30,78% і виявлення 21,07%);

Івано-Франківська область (виявлення 13,40% і динаміка 13,48%);

Житомирська область (динаміка 61,81%);

Закарпатська область (завантаженість ліжок 66,32%);

Львівська область (виявлення 11,41%);

Рівненська область (виявлення 13,17% і динаміка 21,04%);

Тернопільська область (виявлення 12,20% і динаміка 85,31%);

Чернівецька область (виявлення 11,89% і динаміка 42,70%).

Коронавірус в Україні Всього 66575

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До відома, в Україні лабораторно підтверджено 65 656 випадків Covid-19. За минулу добу захворіло 919 осіб. За рівнем поширення коронавірусу Україна на 35-му місці у світі.



