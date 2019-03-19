На Центральному ринку в Запоріжжі сталася пожежа



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Пожежа на ринку по вул. Жуковського виникла о 7 годині ранку Фото: прес-служба ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Пожежникам врятувати від вогню 22 торгових кіоски

У Запоріжжі на території Центрального ринку по вул. Жуковського вранці 19 березня виникла пожежа.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

«Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку «101» о 07:24. За підвищеним номером виклику за вказаною адресою прибули 8 одиниць техніки та 32 чоловіка особового складу», - розповіли в ДСНС.

Зазначається, що на території ринку горіли торговельні кіоски на площі 80 кв. м.

«Завдяки оперативним діям підрозділів, вдалось не допустити поширення пожежі на більш значну площу та врятувати від вогню 22 торгових кіоски, які знаходились поруч», - повідомили рятувальники.

О 07:50 бійці ДСНС локалізували загоряння, о 08:05 - повністю ліквідували, провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторного займання.

Під час пожежі ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у Києві внаслідок пожежі на Деміївському ринку згоріли магазин і кав'ярня.