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    У Києві на Деміївському ринку згоріли магазин і кав'ярня

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    <p>Причина виникнення пожежі, яка сталася в торгівельному павільйоні на вулиці Ізюмська 1-а, з&rsquo;ясовується</p> - У Києві на Деміївському ринку згоріли магазин і кав'ярня

    Причина виникнення пожежі, яка сталася в торгівельному павільйоні на вулиці Ізюмська 1-а, з’ясовується

    Фото: Інформатор

    Повідомлення про пожежу на Деміївському ринку надійшло рятувальникам 18 березня о 23:52

    У Києві внаслідок нічної пожежі на Деміївському ринку згоріли магазин і кав'ярня.

    Як розповіли у прес-службі ГУ ДСНС України у м. Києві, 18 березня о 23:52 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу в торгівельному павільйоні на вулиці Ізюмська 1-а.

    «Пожежа виникла в окремо розташованому павільйоні. О 00:16 пожежу локалізовано, о 00:26 ліквідовано», - зазначили в ДСНС.

    Повідомляється, що на місце пожежі виїжджало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    Як повідомляє «Інформатор», внаслідок пожежі згоріли будівельний магазин та кав'ярня, яка розташовувалася неподалік. Обидва приміщення вигоріли повністю, від них залишився лише металевий каркас.

    Нагадаємо, у ніч на 19 березня на вулиці Мілютенка, 15, в Києві загорівся автомобіль BMW, вогонь перекинувся на сусідній автомобіль.

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