На Черкащині чиновниці оголосили підозру через втрату документа з держтаємницею



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За даними слідства, посадова особа однієї з райдержадміністрацій Черкаської області допустила втрату документів, які, згідно з висновком експерта, містять державну таємницю

Чиновниці райдержадміністрації у Черкаській області оголосили про підозру у втраті документа, що містить державну таємницю. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

«Прокуратурою Черкаської області здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, яке розслідується слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області, за фактом втрати документів, що містять державну таємницю», - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, що посадова особа однієї з райдержадміністрацій Черкащини у зв’язку з неналежним виконанням своїх службових обов’язків допустила втрату документів, які згідно з висновком експерта містять державну таємницю.

«На підставі зібраних матеріалів кримінального провадження вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 329 (втрата документу, що містить державну таємницю) Кримінального кодексу України», - повідомили у відомстві.

Досудове розслідування триває, а також вживаються заходи щодо забезпечення ухвалення законного рішення.

Санкція статті передбачає максимальне покарання - позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.