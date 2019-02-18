Поліція повідомила подробиці про обшуки в міськраді Миколаєва



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Силовики проводять обшуки в Миколаєві, 18 лютого 2019 Фото: Нацполіція

Правоохоронці підозрюють чиновників у розкраданні грошей

У департаменті енергетики Миколаївської міськради в понеділок, 18 лютого, пройшли обшуки. Цю інформацію підтвердили в прес-службі Нацполіції області.

Відзначається, що обшуки провели в рамках досудового розслідування можливої розтрати майна держслужбовцями.

Встановлено, що посадові особи за попередньою змовою з суб'єктами господарської діяльності при виконанні підрядних робіт на території міста Миколаєва скоїли правопорушення. Підозрюють, що у чиновників була мета привласнити або розтратити на користь третіх осіб гроші, виділені на реконструкцію спортивної школи, зокрема, капремонт опалення та покрівлі з утепленням фасаду будівлі, а також розробку схеми теплопостачання міста.

«Зараз тривають одночасні обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів виробництва», - відзначили в поліції.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Департаменті енергоефективності в Миколаївській міськраді співробітники ГУ Нацполіції Миколаївської області спільно з працівниками прокуратури проводять обшуки.