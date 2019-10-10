На Черкащині депутата оштрафували за те, що не задекларував автомобіль



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Депутата зобов’язали сплатити штраф у розмірі 1700 грн

На Черкащині до адміністративної відповідальності притягнули депутата районної ради, який не задекларував відомості щодо придбання автомобіля. Депутата зобов’язали сплатити штраф у розмірі 1700 грн.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Черкаської області.

«Прокуратура довела винуватість одного з депутатів Уманської районної ради у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, за ч. 2 ст. 172-6 (порушення вимог фінансового контролю) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – йдеться у повідомленні.

Установлено, що зазначений посадовець, набувши у власність автомобіль вартістю 100 тис грн, не повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції, про суттєві зміни у своєму майновому стані, що зумовлені купівлею автомобіля.

Уманський міськрайонний суд депутата визнав винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення та наклав стягнення у вигляді штрафу розміром 1700 грн.

«Рішення суду не набрало законної сили», – зазначили в прокуратурі.