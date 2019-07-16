На Черкащині поліцейські затримали чоловіка, який продавав зброю
Уманчанину загрожує позбавлення волі строком до семи років
На Черкащині поліцейські затримали чоловіка за продаж пістолета-кулемету з магазинами та набоями до нього.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Чоловіку оголошено про підозру та обрано запобіжний захід - тримання під вартою.
До Уманського відділу поліції надійшла оперативна інформація про те, що один з місцевих жителів має намір збути вогнепальну зброю та боєприпаси. В ході проведення оперативних заходів інформація знайшла своє підтвердження.
Як з’ясували поліцейські, житель міста Умані зберігає пістолет-кулемет «Skorpionvz.61» чотири магазини та набої до нього. В результаті проведення оперативної закупки зловмисника затримали. Пістолет-кулемет з магазинами та набоями вилучено. Згідно з висновком експерта вилучена зброя є вогнепальною, а набої - бойовими.
За даним фактом слідчим відділенням Уманського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Чоловіку оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років.