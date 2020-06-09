У Росії від початку пандемії коронавірусу померли понад шість тисяч людей



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Сьогодні у Москві відмінили карантин, названий «режимом самоізоляції», що був запроваджений наприкінці березня

За останню добу виявлено 8 595 нових випадків коронавірусної інфекції, помер 171 пацієнт

У Росії від початку пандемії померло 6 142 людини. Про це йдеться на сайті стопкоронавирус.рф.

Зазначається, що за останню добу виявлено 8 595 нових випадків коронавірусної інфекції, помер 171 пацієнт.

«Загальна кількість заражених від початку епідемії перевищила 485 253 людини. Найбільше заражень за минулий день зафіксовано в Москві – 1572. Померли тут 59 людей», - йдеться у повідомленні.

Сьогодні у Москві відмінили карантин, названий «режимом самоізоляції», що був запроваджений наприкінці березня. З будинку можна було виходити тільки з поважних причин, а для поїздок потрібні були електронні перепустки. З 12 травня москвичів зобов’язали носити маски й рукавички в громадських місцях.

У кінці травня заходи самоізоляції в Москві були пом’якшені. Міська влада дозволила відкрити непродовольчі магазини і підприємства побутових послуг, які не потребують тривалого контакту з відвідувачами. Москвичам в тестовому режимі дозволили здійснювати прогулянки за графіком.

Відсьогодні, 9 червня, відкриваються перукарні й салони краси, можна відвідувати кладовища. З 16 червня почнуть роботу літні веранди в кафе і ресторанах, запрацюють стоматологічні кабінети, відновлять роботу музеї, виставкові зали, зоопарк. Від 23 червня повністю запрацюють кафе і ресторани, спортивні центри, фітнес-клуби і басейни.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, до колишнього способу життя москвичі, швидше за все, зможуть повернутися через рік, а «масковий режим» може зберегтися до лютого.

За даними Worldometer, станом на ранок 9 червня у світі Covid-19 виявили у 7 199 306 людей, з них 408 734 померли та 3 536 274 одужали.