За минулу добу у Збройних Силах – чотири нових випадки Covid-19



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У ЗСУ 144 особи хворіють на Сovid-19

Загалом хворіють на коронавірус 144 військовослужбовця

В Збройних Силах України станом на ранок 9 червня 144 особи хворіють на гостру респіраторну хворобу Covid-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу зареєстровано чотири нових випадки Covid-19. Про це повідомило командування медичних сил ЗСУ.

Згідно з повідомленням, у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону перебуває 2 військовослужбовців. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходяться 2 військовослужбовців Київської області. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Всього за час пандемії одужало – 145 осіб, летальних випадків – 4.На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 616 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 43 особи.

Коронавірус в Україні

Всього 27856

Хворіють 14634

Одужали 12412

Померли 810

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В Україні 9 червня 27856 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 810 летальних, 12412 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 394 нові випадки (напередодні було 463).Загалом захворіли 2003 дитини та 5135 медиків. Усього проведено 437 444 тестування методом ПЛР. Про це свідчать дані Центру громадського здоров’я України.