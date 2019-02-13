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    На Чернігівщині без світла опинились понад 240 селищ і міст

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    <span>У Чернігівській області 13 лютого відключені 1133 трансформаторних підстанцій</span> - На Чернігівщині без світла опинились понад 240 селищ і міст
    У Чернігівській області 13 лютого відключені 1133 трансформаторних підстанцій

    Аварійно-відновлювальні роботи проводяться силами «Чернігівобленерго»

    У Чернігівській області внаслідок поганої погоди без електропостачання залишилися мешканці 242 населених пунктів. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміністрації в середу, 13 лютого. 

    «Внаслідок несприятливих погодних умов 13 лютого, за уточненою інформацією, станом на 9:00 13 лютого відключено 1 ЛЕП 110 кВ, 4 ЛЕП 35 кВ, 81 ЛЕП 10 кВ та 1 ділянка ЛЕП 10 кВ, 1133 трансформаторних підстанцій. Без електропостачання залишаються мешканці 242 населених пунктів на території Бахмацького, Бобровицького, Борзнянського, Ічнянського, Коропського, Корюківського, Менського, Ніжинського, Новгород-Сіверського, Прилуцького, Семенівського, Срібнянського, Талалаївського та Чернігівського районів», - йдеться в повідомленні. 

    Відзначається, що аварійно-відновлювальні роботи проводяться силами «Чернігівобленерго»

    Раніше вранці в середу стало відомо, що в Україні знеструмлені 188 населених пунктів у шести областях. Тоді зазначалося, що в Чернігівській області без світла лишилося 18 населених пунктів. 

     

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