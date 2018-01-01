На Чернігівщині борги за газ за рік зросли на 12%

Наразі в Черрнігівській області налічується майже 88 тис. отримувачів субсидій, які боргують за газ

Впродовж 2017 року борг побутових споживачів Чернігівської області за газ перед ТОВ «Чернігівгаз Збут» збільшився на 39,3 млн грн і станом на 1 січня 2018 року сягнув 272,7 млн грн. Із загальної суми неплатежів 67,4 млн грн накопичили отримувачі субсидії. Так, борги до 1 тис. грн мають 150,6 тис. клієнтів ТОВ «Чернігівгаз



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Наразі в Черрнігівській області налічується майже 88 тис. отримувачів субсидій, які боргують за газ

Впродовж 2017 року борг побутових споживачів Чернігівської області за газ перед ТОВ «Чернігівгаз Збут» збільшився на 39,3 млн грн і станом на 1 січня 2018 року сягнув 272,7 млн грн. Із загальної суми неплатежів 67,4 млн грн накопичили отримувачі субсидії.

Так, борги до 1 тис. грн мають 150,6 тис. клієнтів ТОВ «Чернігівгаз Збут», із 1 тис до 5 тис. грн - 46,7 тис. споживачів, а більше 5 тис. грн - 3,3 тис жителів області. Найбільша сума боргу на Чернігівщини становить 234,4 тис. грн.

Наразі в області налічується майже 88 тис. отримувачів субсидій, які боргують за газ. Згідно чинного законодавства такі несумлінні платники можуть не тільки позбавитись адресної допомоги, а й залишитись без газу.

Головним чином ріст неплатежів пов’язаний зі зменшенням соціальної норми на обігрів приміщень - з 5,5 куб.м до 5 куб.м на кв.м площі. Якщо в попередньому опалювальному сезоні субсидія на опалення приватного будинку в середньому становила 305 куб.м газу на місяць, то теперішнього лише 277 куб.м. Чимало домогосподарств не вкладаються в зменшену норму та не поспішають оплачувати різницю за повною вартістю енергоносія.

«Щоб не виникало боргів, споживачам потрібно дотримуватися двох простих правил. По-перше, якщо не вдається вкластися в призначену соціальну норму, сплачувати все що зверх неї за повною ціною газу - 6,958 грн за кубометр і обов`язковий платіж. Адже ми, як надавачі послуги, повинні подавати інформацію про боржників до управління соцзахисту на припинення державної допомоги. По-друге, щомісяця вчасно фіксувати і передавати показання лічильника», - порадив директор «Чернігівгаз Збуту» Іван Луста.

Аби впливати на порушників платіжної дисципліни компанія подає на боржників до суду та ініціює припинення газопостачання. На сьогодні 18,6 тис домогосподарств отримали від «Чернігівгаз Збуту» попередження на відключення. Через систематичні неплатежі в 2017 році без газу залишилися 1,6 тис помешкань із загальною сумою боргу 16 млн грн.

При неспроможності споживача заплатити борг одразу, компанія розглядає можливість його реструктуризації. Головною умовою є оплата половини суми і вартості відключення та підключення газу. Втім, після відновлення газопостачання чимало боржників не дотримуються зобов`язань і продовжують ігнорувати розрахунки. На думку постачальника, запровадження чіткої і зрозумілої системи нарахування пені за прострочення термінів оплати стане для порушників додатковим мотиватором для своєчасних платежів.