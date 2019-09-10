На Чернігівщині горить сміттєзвалище



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У Чернігівській області горить сміттєзвалище Фото: ДСНС в Чернігівській області

Вогнем знищено сміття на площі близько 1 га

У понеділок, 9 вересня, у Прилуках Чернігівської області почалася масштабна пожежа на території полігону твердих побутових відходів.

Про це повідомила прес служба управління ДСНС в області на офіційній сторінці в Facebook.

«9 вересня о 16:20 в оперативно-координаційний центр управління ДСНС України в Чернігівській області надійшло повідомлення про пожежу в Прилуках на території полігону твердих побутових відходів. Вогнем знищено сміття на площі близько 1 га. Причина — необережне поводження з вогнем невстановленої особи», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що до гасіння «оперативно було залучено 26 чоловік особового складу та 7 одиниць спеціальної техніки пожежно-рятувальних підрозділів міста Прилуки та смт. Ладан, а також 5-го Державного пожежно-рятувального загону по охороні об'єктів нафтогазовидобувного комплексу».

Як уточнили рятувальники, станом на 18:50 пожежу було локалізовано. Гасіння триває.