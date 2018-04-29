На Чернігівщині понад двісті старшокласників взяли участь у навчально-польових зборах (фото)

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять Героїв, які віддали життя за Батьківщину

На Чернігівщині пройшли навчально-польові збори для учнів 11 класів шкіл області. Учасниками заходу стали 238 юнаків і дівчат, польовий вихід для них – заключний етап вивчення предмету «Захист Вітчизни». Про це інформує Міністерство оборони України. Під час урочистого відкриття навчально-польових зборів на базі Чернігівського



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Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять Героїв, які віддали життя за Батьківщину

На Чернігівщині пройшли навчально-польові збори для учнів 11 класів шкіл області. Учасниками заходу стали 238 юнаків і дівчат, польовий вихід для них – заключний етап вивчення предмету «Захист Вітчизни». Про це інформує Міністерство оборони України.

Під час урочистого відкриття навчально-польових зборів на базі Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою школярів привітали заступник начальника Управління освіти і науки ОДА Олена Соронович, учасник антитерористичної операції, представник Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО Альберт Черешко та голова громадської організації «Єдина родина Чернігівщини» Микола Шанський.

Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять Героїв, які віддали життя за Батьківщину в районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей, поклали квіти до стели пам’яті полеглих воїнів.

Впродовж зборів зі школярами було проведено навчальні заняття з тактичної, вогневої, прикладної, фізичної підготовки, основ цивільного захисту та медичних знань, воєнізовану естафету, виконано підготовчу вправу стрільб з автомата Калашникова. Крім того, учні переглянули фільм Ахтема Сеїтаблаєва «Кіборги. Герої не вмирають», познайомилися і поспілкувалися з воїнами і свідками подій на сході України.

Завершальним етапом навчально-польових зборів стало виконання практичних завдань за сигналом «Тривога», марш-кидок та військово-тактична гра, за легендою якої підлітки обороняли чернігівський аеродром «Півці».

Для старшокласників збори дали чудову можливість спробувати свої сили у різних видах військово-спортивних змагань, отримати нові знання, вміння та навички.