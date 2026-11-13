Росія не може продати дизель США і шукає покупців – Bloomberg

Бразильські імпортери не погоджуються на запропоновану ціну, а українські удари знову обмежують роботу російських нафтопереробних заводів

Домовленість президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним про постачання російського дизельного пального на американський ринок не принесла очікуваного результату. Американські покупці не захотіли приймати вантажі, а спроби Росії переорієнтувати постачання на Бразилію зіткнулися з проблемою ціни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg та Financial Times.

Американські компанії відмовляються від російського дизеля

Попри домовленості Вашингтона і Москви, жодна американська компанія публічно не погодилася придбати російське дизельне пальне. Нафтові трейдери та аналітики дедалі більше сумніваються, що вантажі, які спочатку прямували до США, взагалі потраплять до американських портів.

За інформацією Bloomberg, кілька торговельних компаній і потенційних покупців визнали ризики співпраці з Росією надто високими. Бізнес побоюється юридичних наслідків та репутаційних втрат через участь у постачанні російських енергоносіїв.

Президент енергетичної консалтингової компанії Rapidan Energy Group Боб Макнеллі підтвердив небажання приватного сектору долучатися до таких операцій.

«Приватні компанії вкрай неохоче беруть участь у постачанні російського дизельного пального через значні супутні юридичні та репутаційні ризики», – заявив Макнеллі.

Додатковою перешкодою став політичний спротив у США. Зокрема, губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл попередила операторів портів і терміналів про можливі юридичні наслідки приймання російського пального. Нью-Джерсі розташований поблизу одного з найбільших американських центрів торгівлі нафтопродуктами – Нью-Йоркської гавані.

Невизначеність посилює і правовий аспект домовленості. 9 жовтня Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію №135, яка дозволяє визначені операції з російським дизелем, зокрема його продаж, транспортування та імпорт до США. Документ передбачає дію дозволу до 7 квітня 2027 року. Водночас учасники ринку сумніваються, чи усуває цей адміністративний дозвіл суперечності із законом 2022 року, який забороняє імпорт російських енергоносіїв.

Раніше «Главком» уже писав про танкери з понад 300 тис. тонн російського дизеля, які готувалися до постачання у США. Згодом частина суден змінила маршрути, а американські покупці так і не підтвердили готовність прийняти вантажі.

Росія пропонує Бразилії чотири партії дизеля

Після невдачі з американським напрямком російські експортери почали шукати покупців у Бразилії. За даними Bloomberg, місцевим дистриб'юторам запропонували щонайменше чотири партії дизельного пального загальним обсягом близько 1,1 млн барелів.

Про це виданню розповів Сержіу Араужу, президент бразильської асоціації імпортерів пального Abicom. Представники місцевого ринку також підтвердили, що протягом останнього тижня отримували пропозиції придбати російський дизель.

Однак потенційних покупців не влаштовує вартість. За інформацією Bloomberg, бразильські трейдери вважають американське пальне вигіднішим за ціною. Отже, сама можливість перенаправити танкери до іншої країни ще не гарантує Росії продажу вантажів.

Для Бразилії такі обсяги були б відчутними. Країна імпортує приблизно третину дизельного пального, яке споживає. Наприкінці року попит традиційно зростає через сільськогосподарські роботи: фермерам потрібне пальне для техніки, а перевізникам – для транспортування добрив.

Якщо бразильські компанії придбають усі чотири партії, обсяг закупівель російського дизеля майже вдвічі перевищить жовтневий імпорт. Водночас наразі йдеться лише про комерційні пропозиції, а не про підписані контракти.

Бразилія та Туреччина вже є основними покупцями російського дизельного пального. За даними Kpler, які наводив Reuters у жовтні, на Туреччину припадало близько 34% російського експорту дизеля за рік, на Бразилію – 24%.

Експорт зріс удвічі, але постачань до США немає

За даними аналітичної компанії Kpler, які наводить Financial Times, у жовтні Росія експортувала в середньому 271 тис. барелів дизельного пального на добу. У вересні цей показник становив 135 тис. барелів. Отже, за місяць обсяги постачань майже подвоїлися.

Зростання експорту відбулося після тимчасового відновлення роботи російських нафтопереробних заводів та оголошення домовленості Трампа і Путіна 9 жовтня. Пальне спрямовували до Бразилії, Туреччини та інших країн. Водночас жодна партія, призначена для американського ринку, так і не дісталася покупців у США.

За інформацією Financial Times, щонайменше два танкери, які спочатку прямували до американських портів, змінили курс. Ще одне судно – Agioi Fanendes – залишалося біля східного узбережжя США з вантажем приблизно 300 тис. барелів дизеля, шукаючи покупця.

Для порівняння: у жовтні 2026 року середній обсяг російського експорту дизеля був значно нижчим за показники попередніх років. Середній жовтневий рівень за останні п'ять років становив близько 700 тис. барелів на добу.

Українські удари знову обмежують роботу російських НПЗ

Спроби Москви нарощувати експорт відбуваються на тлі нових проблем у нафтопереробній галузі. За інформацією Reuters від 10 листопада, поновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах із кінця жовтня суттєво вплинуло на роботу галузі.

За даними двох галузевих джерел агентства, протягом одного тижня атаки порушили роботу або спричинили аварійні ситуації на дев'яти з 35 найбільших російських НПЗ. Сумарна номінальна потужність уражених підприємств становить близько 300 тис. тонн переробки нафти на добу, або 2,2 млн барелів. Це приблизно 30% загальної первинної потужності російської нафтопереробки.

Водночас фактичне скорочення обсягів переробки джерела оцінили приблизно у 200 тис. тонн на добу. Наприкінці жовтня російські заводи переробляли близько 700 тис. тонн нафти щодня. Серед підприємств, роботу яких порушили атаки, Reuters називає заводи в Рязані, Ярославлі та Поволжі. Також 9 листопада безпілотники атакували Кіришський нафтопереробний завод – одне з найбільших таких підприємств Росії.

Удари по НПЗ створюють для Москви додаткові труднощі: потрібно одночасно підтримувати внутрішній ринок пального та виконувати експортні плани. Проблеми з виробництвом можуть обмежити можливості Росії постачати дизель іноземним покупцям.

Москва обмежує експорт, але планує продавати дизель за кордон

Проблеми з нафтопереробкою доповнюються внутрішніми обмеженнями. Російська влада продовжила до 31 січня 2027 року заборону на експорт дизельного пального виробниками, залишивши винятки для окремих постачальників. Рішення пояснюють необхідністю стабілізувати внутрішній ринок і забезпечити пальним російських споживачів.

Водночас віцепрем'єр Росії Олександр Новак заявляв про плани експортувати в листопаді близько 2,15 млн тонн дизельного пального. Така ситуація демонструє суперечність у російській енергетичній політиці: Москва прагне збільшувати валютні надходження від продажу пального за кордон, але змушена обмежувати експорт через проблеми із забезпеченням власного ринку.

Раніше «Главком» повідомляв, що Росія продовжила заборону на експорт дизеля до кінця січня 2027 року, передбачивши окремі винятки.