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Влада Ірпеня спростувала повідомлення про побиття місцевої дівчинки

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Влада Ірпеня спростувала повідомлення про побиття місцевої дівчинки
Інформація про нібито жорстоке побиття дівчинки підлітками в Ірпені викликала значний резонанс у соціальних мережах
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Олександр Пащинський: перевірка ювенальної поліції встановила, що події на відео відбувалися на території Росії

Відео з побиттям дівчинки, яке активно поширювали Telegram-канали із твердженнями про інцидент в Ірпені, не має підтвердженого зв'язку з українським містом. Перевірка ювенальної поліції встановила, що кадри стосуються подій на території Російської Федерації, повідомив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Пащинський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис посадовця.

Інформація про нібито жорстоке побиття дівчинки підлітками в Ірпені викликала значний резонанс у соціальних мережах. Користувачі поширювали відеозапис, супроводжуючи його повідомленнями про причетність до інциденту місцевих підлітків.

Після появи публікацій ситуацію перевірила ювенальна поліція. За результатами перевірки з'ясувалося, що зображені на відео події відбувалися за межами України – на території Російської Федерації. Підтверджень того, що інцидент стався в Ірпені, немає.

Перший заступник міського голови Олександр Пащинський оприлюднив офіційне звернення до мешканців громади. Він наголосив, що повідомлення про насильство щодо дітей закономірно викликають занепокоєння, однак інформацію з соціальних мереж необхідно перевіряти перед поширенням.

«За результатами перевірки, проведеної ювенальною поліцією, з'ясувалося, що відео, яке поширювали Telegram-канали, стосується подій на території Російської Федерації та не має підтвердженого зв'язку з Ірпенем», – повідомив Пащинський.

Влада Ірпеня спростувала повідомлення про побиття місцевої дівчинки фото 1
фото: Олександр Пащинський / Facebook

Окремо посадовець звернув увагу на неприпустимість поширення записів, на яких зафіксовано насильство або приниження неповнолітніх. За його словами, подібні матеріали не повинні використовуватися для збільшення переглядів, привернення уваги чи здобуття популярності в соціальних мережах.

Пащинський закликав мешканців громади поважати гідність дітей, дбати про їхнє право на приватність і не поширювати неперевірені повідомлення. Він також наголосив на відповідальності кожного користувача за інформацію, яку той публікує, коментує або передає іншим.

Міська влада закликає не робити передчасних висновків щодо подій, обставини яких не підтверджені правоохоронцями.

У своєму зверненні посадовець не уточнив, де саме на території РФ було знято відео, а також хто його автори та першими поширив запис із неправдивою прив'язкою до Ірпеня.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про інший випадок бійки за участю неповнолітніх в Ірпені. У грудні 2025 року правоохоронці відкрили кримінальне провадження після поширення відео конфлікту між підлітками біля Алеї пам'яті Героїв.

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Теги: бійка Ірпінь Київщина фейк молодь

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