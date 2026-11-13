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Верховна Рада створила новий формат співпраці з Польщею

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Верховна Рада створила новий формат співпраці з Польщею
Ініціатива має доповнити вже наявні механізми співпраці між Києвом і Варшавою
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Нова Рада працюватиме над питаннями відбудови, євроінтеграції та економічного партнерства двох країн

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про створення Ради з питань співпраці з Республікою Польща. До нового майданчика планують залучити народних депутатів, дипломатів, науковців, представників бізнесу, громадського сектору, культури та медіа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Стефанчука у Facebook.

За словами голови парламенту, Україна започатковує новий напрям двосторонньої парламентської взаємодії із сусідніми державами. Першою країною для такого формату обрали Польщу, яку Стефанчук назвав стратегічним партнером України.

Ініціатива має доповнити вже наявні механізми співпраці між Києвом і Варшавою. Зокрема, країни взаємодіють у межах Парламентської асамблеї України та Республіки Польща, підтримують контакти між парламентарями та розвивають молодіжні зв'язки.

Серед напрямів роботи нової Ради Стефанчук визначив:

  • участь у відбудові України;
  • підтримку європейської інтеграції;
  • розвиток економічного партнерства;
  • зміцнення зв'язків між українським і польським парламентами;
  • підготовку спільних ініціатив, зокрема законодавчих.

Голова Верховної Ради наголосив, що учасники нового органу працюватимуть над конкретними пропозиціями та шукатимуть спільні рішення для поглиблення відносин між двома державами.

Україна та Польща вже мають спільні парламентські домовленості

Нова ініціатива продовжує низку домовленостей, досягнутих українськими та польськими парламентарями протягом 2026 року.

Так, 23 лютого голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий підписали Спільну декларацію про стратегічне партнерство. Під час зустрічі сторони також домовилися створити спільну парламентсько-експертну робочу групу, яка мала б допомагати Україні на шляху до членства в Європейському Союзі.

Зокрема, йшлося про експертну та інституційну підтримку, адаптацію українського законодавства до права ЄС і координацію євроінтеграційних кроків. Про це повідомляв офіційний портал Верховної Ради.

У червні у Гданську відбулася 15-та сесія Парламентської асамблеї України та Республіки Польща. Учасники обговорювали європейську інтеграцію, відбудову України та безпекові виклики для обох держав.

9 жовтня Стефанчук під час візиту до Варшави провів переговори з маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською. Сторони обговорили зміцнення оборонної співпраці, протидію російській дезінформації та спільні гуманітарні проєкти.

Україна розвиває парламентський вимір «Карпатської вісімки»

Окремим напрямом регіональної взаємодії є «Карпатська вісімка» – формат, започаткований з ініціативи президента Володимира Зеленського 18 вересня 2026 року. До нього увійшли Україна, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина.

Перший саміт відбувся в Буковелі. Учасники визначили серед пріоритетів безпеку, енергетику, розширення транспортної логістики, транскордонну економічну співпрацю та підтримку прикордонних громад.

Стефанчук повідомив, що українська сторона працює над розвитком парламентського виміру цього формату.

Голова Верховної Ради також заявив про намір створювати аналогічні ради для поглиблення співпраці з іншими сусідніми державами.

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада заявила про спроби зірвати процес примирення України та Польщі. У заяві голови парламенту Руслана Стефанчука наголошувалося, що Росія зацікавлена в погіршенні відносин між двома країнами. 

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Теги: Верховна Рада Польща Україна євроінтеграція економіка

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