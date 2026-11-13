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Карпати опинилися під загрозою балістики: що відомо

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Карпати опинилися під загрозою балістики: що відомо
Карта повітряних тривог України станом на 01:58 13 листопада. Червоним позначені області, у яких оголошено ракетну небезпеку
мапа: alerts.in.ua

Масштабна повітряна тривога охопила весь Захід України

У ніч проти 13 листопада повітряна тривога через загрозу балістичного озброєння поширилася на західні області України, зокрема Закарпаття, Львівщину, Волинь та Прикарпаття. Незвичне розширення географії небезпеки відбулося після попередження про ракетну загрозу для Києва та центральних областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали.

Перші повідомлення про небезпеку з'явилися після першої години ночі. О 01:56 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного озброєння. Приблизно за дві хвилини попередження почали надходити й у західних регіонах. Сигнали тривоги охопили значну частину країни – від Волині та Львівщини до Закарпаття й Буковини.

Повітряні сили опублікували коротке попередження: «Загроза застосування балістичного озброєння». Військові не уточнили тип ракети, можливий напрямок її руху чи регіони, яким безпосередньо загрожував удар.

Що повідомляли моніторингові канали

На тлі поширення тривоги моніторингові канали повідомляли про появу повітряної цілі на Київщині, яка нібито рухалася в західному напрямку. Саме з цим вони пов'язували розширення географії повітряної небезпеки.

Крім того, у мережі з'явилися припущення про можливе застосування Росією нової модифікації балістичної ракети. За версією авторів таких повідомлень, її дальність нібито дозволяє досягати західних областей України.

Карпати опинилися під загрозою балістики: що відомо фото 1
мапа: моніторингові канали

Однак офіційного підтвердження цієї інформації немає. Повітряні сили не повідомляли про появу нової модифікації ракети або її характеристики. Також не було оприлюднено пояснення, чому попередження про балістичну небезпеку поширили на значну частину західних регіонів.

Які російські ракети можуть долетіти до заходу України

Поширення балістичної загрози на захід України привертає особливу увагу з огляду на дальність російського ракетного озброєння. Російська армія використовує декілька типів ракет, здатних долати значні відстані.

Серед основних балістичних засобів ураження – ракети оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М». За даними американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), їхня максимальна дальність становить до 500 км. Такі ракети запускають із наземних мобільних установок.

Ще більшу дальність має російська аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинджал». Її запускають із літаків, зокрема МіГ-31К. За оцінками CSIS, дальність цієї ракети становить 1500–2000 км. На відміну від «Іскандера», вона стартує з повітряного носія, що збільшує загальну відстань, яку може подолати комплекс.

Окремо варто згадати ракети з комплексів С-300 та С-400. Ці системи призначені передусім для протиповітряної оборони, однак російські військові використовують їхні зенітні ракети й для ударів по наземних об'єктах. Такі ракети можуть летіти за балістичною траєкторією.

У січні 2023 року тодішній речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що максимальна дальність ураження наземних цілей ракетами С-300 становить близько 150 км, а С-400 – до 200 км. За його словами, для таких ударів росіянам доводиться наближати пускові установки до лінії бойового зіткнення або кордону, оскільки на максимальних відстанях точність ракет знижується.

Важливо не плутати ці показники з дальністю роботи комплексів проти повітряних цілей: для окремих ракет С-400 вона може бути значно більшою. Однак це не означає, що комплекс здатний завдавати наземних ударів на таку саму відстань.

Звичайне застосування російських С-300 і С-400 по наземних цілях не пояснює саме по собі загрозу для всього західного регіону. Натомість «Іскандер-М» і «Кинджал» мають значно більшу дальність. Водночас визначити, який саме тип озброєння міг спричинити поширення тривоги на захід України цієї ночі, без офіційної інформації неможливо.

Нагадаємо, Росія регулярно застосовує проти України балістичні та аеробалістичні ракети. Раніше «Главком» розповідав про характеристики основних типів російського ракетного озброєння, зокрема «Іскандерів», «Кинджалів» та «Калібрів».

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Теги: Карпати (гори) Закарпаття балістичні ракети тривога

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