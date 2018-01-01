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    На четвер синоптики обіцяють невеликий мороз

    На заході Україні очікується невеликий мокрий сніг
    У четвер, 11 січня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 градусів, вдень -1...+1 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, невеликий мокрий сніг з дощем, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-5 градусів,
    • Сьогодні, 14:45
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    На заході Україні очікується невеликий мокрий сніг

    У четвер, 11 січня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 градусів, вдень -1...+1 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України мінлива хмарність, невеликий мокрий сніг з дощем, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-5 градусів, у Рівненській області -1...-6 градусів, вдень -2...+3 градуси, у Закарпатті та Прикарпатті +4...+7 градусів. У Карпатах невеликий мокрий сніг з дощем, температура вночі +2...-3 градуси, вдень -2...+3 градуси.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-8 градусів, вдень -3...+3 градуси.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-7 градусів, у Дніпропетровській області -3...-8 градусів, вдень -2...+3 градуси.

    На сході України мінлива хмарність, слабкий сніг, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень -2...+3 градуси.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, вдень -2...+5 градусів, на півдні Одеської області +2...+7 градусів.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень -2...+3 градуси.

    Раніше повідомлялося, що протягом тижня в Україні очікується помірна погода, однак з 13 січня має похолодати.

    Джерело: Українські новини

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