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    Синоптик розповіла, коли чекати на похолодання

    Найближчої ночі морози охоплять практично всю територію України
    Протягом тижня в Україні очікується помірна погода, однак з 13 січня має похолодати. Про це в ефірі Еспресо.TV розповіла синоптик Наталка Діденко. [READ_MORE] Сьогодні вранці температура повітря в Україні коливалася в межах 2-5 градусів морозу. Втім, впродовж дня температура буде підвищуватися. Завтра вдень повітря прогріється до 0
    • Сьогодні, 10:45
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    Найближчої ночі морози охоплять практично всю територію України

    Протягом тижня в Україні очікується помірна погода, однак з 13 січня має похолодати.

    Про це в ефірі Еспресо.TV розповіла синоптик Наталка Діденко.

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    Сьогодні вранці температура повітря в Україні коливалася в межах 2-5 градусів морозу. Втім, впродовж дня температура буде підвищуватися. Завтра вдень повітря прогріється до 0 +3 градусів.

    Тим часом найближчої ночі морози охоплять практично всю територію України, включно з південною частиною. 

    «Така погода триватиме до кінця тижня, але з 13-14 січня температура ще знизиться, тобто морози ще посиляться», - наголосила Діденко. 

    Періодичні опади, зокрема сніг, протягом тижня очікуються у західних областях. В інших регіонах буде відносно суха погода. 

    У Києві цієї ночі очікується 2-5 градусів морозу, в вдень потепліє до +2 градусів. 

     

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