Синоптик розповіла, коли чекати на похолодання

Найближчої ночі морози охоплять практично всю територію України

Протягом тижня в Україні очікується помірна погода, однак з 13 січня має похолодати. Про це в ефірі Еспресо.TV розповіла синоптик Наталка Діденко. [READ_MORE] Сьогодні вранці температура повітря в Україні коливалася в межах 2-5 градусів морозу. Втім, впродовж дня температура буде підвищуватися. Завтра вдень повітря прогріється до 0



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Найближчої ночі морози охоплять практично всю територію України

Протягом тижня в Україні очікується помірна погода, однак з 13 січня має похолодати.

Про це в ефірі Еспресо.TV розповіла синоптик Наталка Діденко.

Сьогодні вранці температура повітря в Україні коливалася в межах 2-5 градусів морозу. Втім, впродовж дня температура буде підвищуватися. Завтра вдень повітря прогріється до 0 +3 градусів.

Тим часом найближчої ночі морози охоплять практично всю територію України, включно з південною частиною.

«Така погода триватиме до кінця тижня, але з 13-14 січня температура ще знизиться, тобто морози ще посиляться», - наголосила Діденко.

Періодичні опади, зокрема сніг, протягом тижня очікуються у західних областях. В інших регіонах буде відносно суха погода.

У Києві цієї ночі очікується 2-5 градусів морозу, в вдень потепліє до +2 градусів.