На цвинтарі Мукачівщини вандали вчинили погром (фото)



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Вандали повиривали бетонні опори, а також дерев'яні хрести

Йдеться про сільське кладовище Баркасова

Невідомі особи просто взяли й потрощили декілька могильних плит. Відповідні заяви вже були написані й у правоохоронні органи. Про це пише Mukachevo.net.

Місцеві жителі просять допомоги у можливих очевидців, які бачили факт вандалізму на баркасівському кладовищі.

Вандалізм на кладовищах доволі часте явище не лише на теренах Закарпатської області. Здебільшого це прояв якоїсь підліткової нерозсудливості, що розцінюють як хуліганство, бувають і випадки коли на кладовищі влаштовують подібні погроми заради наживи, адже фіксуються факти крадіжок металевих табличок з пам'ятників. Малоймовірно такі дії роблять з антирелігійних поглядів.

Нагадаємо, що у Запоріжжі вандали пошкодили мурал із портретом генерала УНР.