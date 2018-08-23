На День Незалежності у Києві буде спекотно



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Синоптики розповіли, якою буде погода цими вихідними

На більшій частині території України в найближчі вихідні, 24-26 серпня, очікується суха і тепла погода. На заході країни пройдуть сильні грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.



Так, 24 серпня в країні очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише на Прикарпатті та Закарпатті місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Повітря прогріється до +25 +30 градусів.



У Києві в п'ятницю прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13 градусів тепла, вдень - 27-29 градусів тепла.

У суботу, 25 серпня, на заході країни знову пройдуть грозові дощі. На решті частини України опадів не передбачається.



На заході температура складе 24-30 градусів тепла. На сході повітря прогріється до +29 градусів. У центрі прогнозують +26 +29 градусів. На півночі - 26-29 градусів тепла. На півдні очікуються +33 градуси.



У Києві в суботу буде сухо і сонячно, 27-29 градусів тепла.

У неділю, 26 серпня, на заході пройдуть сильні дощі, на решті частини України буде спекотна і суха погода.



У західних областях очікується +21 +29 градусів. На сході повітря прогріється до +29 +32 градусів. У центрі температурний максимум складе +33 градуси. На півночі України, за даними синоптиків, буде 28-30 градусів тепла, на півдні - 28-33 градуси тепла.



У столиці України в неділю опадів не очікується, температура складе 29-31 градус тепла.

Джерело: Кореспондент.net