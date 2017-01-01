На Держлісагентство напали невідомі та закидали сміттям

У зв’язку з нападом Держлісагентство звернулося до правоохоронців

Державне агентство лісових ресурсів України (Держлісагентство) повідомляє про напад на відомство, який стався сьогодні, 24 листопада 2017 року, близько 12 години дня. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства. «Сьогодні близько 12.00 години до приміщення Державного агентства лісових ресурсів України вдерлося близько 10 невідомих



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У зв’язку з нападом Держлісагентство звернулося до правоохоронців

Державне агентство лісових ресурсів України (Держлісагентство) повідомляє про напад на відомство, який стався сьогодні, 24 листопада 2017 року, близько 12 години дня. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

«Сьогодні близько 12.00 години до приміщення Державного агентства лісових ресурсів України вдерлося близько 10 невідомих осіб. Вони відштовхнули працівника охорони приміщення та піднялися на третій поверх до приймальні голови агентства, де залишили сміття та мішки з невідомим вмістом», - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що невідомі особи чатували під будівлею інформаційного агентства, де проходила прес-конференція за участю представників Профспілки працівників лісового господарства України та експертів.

Як зазначається, у зв’язку з нападом Держлісагентство звернулося до правоохоронців. У відомстві розцінюють такі дії зловмисників як спробу залякати працівників Держлісагентство з метою дискредитації всієї лісової галузі.