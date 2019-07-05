  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Дніпропетровщині обстріляли будинок поліцейського начальника

    • Розсилка
    На Дніпропетровщині обстріляли будинок поліцейського начальника

    В результаті пострілів пошкодженні ворота, вікна та двері будинку

    У Дніпропетровській області невідомі обстріляли будинок правоохоронця. Про це повідомили джерела у правоохоронних органах, пише УНН.

    В місті Кам'янське Дніпропетровської області невідомий обстріляв будинок підполковника, начальника одного з відділень поліції області.

    В результаті пострілів пошкодженні ворота, вікна та двері будинку. Подружжя, яке на момент обстрілу перебувало у будинку, не постраждало.

    Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 347 КК України (Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу).

    Раніше повідомлялося, що на Донбасі під обстріл бойовиків потрапили спостерігачі ОБСЄ. Як наголошується в повідомленні, перестрілка сталася 4 липня на контрольно-пропускному пункті збройних формувань, коли патруль ОБСЄ з чотирьох осіб готувався до запуску безпілотника.

    Читайте також
    обстріл Дніпропетровщина поліція будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ