На Дніпропетровщині обстріляли будинок поліцейського начальника



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В результаті пострілів пошкодженні ворота, вікна та двері будинку

У Дніпропетровській області невідомі обстріляли будинок правоохоронця. Про це повідомили джерела у правоохоронних органах, пише УНН.

В місті Кам'янське Дніпропетровської області невідомий обстріляв будинок підполковника, начальника одного з відділень поліції області.

В результаті пострілів пошкодженні ворота, вікна та двері будинку. Подружжя, яке на момент обстрілу перебувало у будинку, не постраждало.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 347 КК України (Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу).

Раніше повідомлялося, що на Донбасі під обстріл бойовиків потрапили спостерігачі ОБСЄ. Як наголошується в повідомленні, перестрілка сталася 4 липня на контрольно-пропускному пункті збройних формувань, коли патруль ОБСЄ з чотирьох осіб готувався до запуску безпілотника.