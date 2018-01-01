На Дніпропетровщині поліцейський продавав зброю та наркотики з кімнати речових доказів

Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів Кривого Рогу під час збуту наркотиків та пістолета

Співробітники Служби безпеки України затримали працівника одного з районних відділень поліції Кривого Рогу, який організував збут наркотиків та зброї. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський, який має доступ до наркотичних речовин та зброї, що зберігаються у кімнаті речових доказів районного



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Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів Кривого Рогу під час збуту наркотиків та пістолета

Співробітники Служби безпеки України затримали працівника одного з районних відділень поліції Кривого Рогу, який організував збут наркотиків та зброї.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський, який має доступ до наркотичних речовин та зброї, що зберігаються у кімнаті речових доказів районного відділення поліції, налагодив їх збут місцевим мешканцям.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів Кривого Рогу під час збуту наркотиків та дрібнокаліберного пістолета за чотирнадцять тисяч гривень, призначеного для стрільби бойовими набоями.

Поліцейському повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 та ч. 3 ст. 308 Кримінального кодексу України.

Операція із викриття зловмисника проводилася спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції.

Триває досудове слідство.