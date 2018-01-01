  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Дніпропетровщині поліцейський продавав зброю та наркотики з кімнати речових доказів

    Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів Кривого Рогу під час збуту наркотиків та пістолета
    Співробітники Служби безпеки України затримали працівника одного з районних відділень поліції Кривого Рогу, який організував збут наркотиків та зброї. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський, який має доступ до наркотичних речовин та зброї, що зберігаються у кімнаті речових доказів районного
    • Сьогодні, 07:30
    • Розсилка

    Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів Кривого Рогу під час збуту наркотиків та пістолета

    Співробітники Служби безпеки України затримали працівника одного з районних відділень поліції Кривого Рогу, який організував збут наркотиків та зброї.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський, який має доступ до наркотичних речовин та зброї, що зберігаються у кімнаті речових доказів районного відділення поліції, налагодив їх збут місцевим мешканцям.

    Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів Кривого Рогу під час збуту наркотиків та дрібнокаліберного пістолета за чотирнадцять тисяч гривень, призначеного для стрільби бойовими набоями.

    Поліцейському повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 та ч. 3 ст. 308 Кримінального кодексу України.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На Дніпропетровщині поліцейський продавав зброю та наркотики з кімнати речових доказів
    На Дніпропетровщині поліцейський продавав зброю та наркотики з кімнати речових доказів
    На Дніпропетровщині поліцейський продавав зброю та наркотики з кімнати речових доказів
    На Дніпропетровщині поліцейський продавав зброю та наркотики з кімнати речових доказів
    На Дніпропетровщині поліцейський продавав зброю та наркотики з кімнати речових доказів

    Операція із викриття зловмисника проводилася спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції.

    Триває досудове слідство. 

    СБУ кримінал зброя Кривий Ріг слідство наркотики Дніпропетровщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ