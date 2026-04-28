Головна Новини
search button user button menu button

На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку
Прокуратура довела, що дитина зазнавала систематичного насильства щонайменше протягом двох тижнів до загибелі
фото ілюстративне

Слідство: дівчинку неодноразово били по голові щонайменше три дні поспіль перед смертю

Прокурори Нікопольської окружної прокуратури завершили розслідування і передали до суду обвинувальний акт щодо мачухи, яка систематично катувала 10-річну падчерку – побиття врешті призвело до смерті дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора

Що встановила судово-медична експертиза

Трагедія сталася 19 лютого у Нікополі: дівчинку без свідомості доставили до реанімаційного відділення міської лікарні близько 17:30. Медики зафіксували внутрішньочерепну гематому, закриту черепно-мозкову травму та мозкову кому. Попри реанімаційні заходи, через дві години дитина померла.

Обвинувачена пояснювала, що вдарила падчерку одного разу – нібито через те, що дівчинка взяла її косметичку, після чого дитина впала й травмувалася. Однак результати судово-медичної експертизи спростували цю версію.

Експерти встановили: щонайменше протягом трьох днів до загибелі дівчинку неодноразово били руками по голові, тулубу та кінцівках. Крім того, приблизно за два тижні до смерті дитина отримала переломи ребер із ушкодженням легень. Сукупність травм слідство кваліфікувало як систематичне катування.

На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку фото 1
фото: Національна Поліція України

Стаття та запобіжний захід

Дії обвинуваченої кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 2 ст. 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть;
  • ч. 1 ст. 122 – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження;
  • ч. 1 ст. 127 – катування.

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави.

На момент трагедії батько дівчинки перебував на роботі й, за його словами, не помічав ознак насильства. Наступного дня після трагедії двоє малолітніх дітей, спільних для подружжя, були вилучені соціальними службами та влаштовані до центру соціальної підтримки дітей та сімей.

«Захист прав дітей є одним із моїх особистих пріоритетів. Ми бачимо факти, які складно прийняти як реальність. Але говоритимемо про них без замовчування. Бо кожен дорослий має чітко розуміти: насильство над дітьми – неприйнятне. Покарання буде максимальним», – наголосив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку фото 2
фото: Офіс генерального прокурора

Нагадаємо, про трагедію в Нікополі першим повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Тоді стало відомо, що на тілі дівчинки виявили численні синці, гематоми та рвані рани на шиї від нігтів – сліди насильства різного ступеня давності

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина смерть слідство дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку
Сьогодні, 16:50
Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua