На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку

Прокуратура довела, що дитина зазнавала систематичного насильства щонайменше протягом двох тижнів до загибелі

Слідство: дівчинку неодноразово били по голові щонайменше три дні поспіль перед смертю

Прокурори Нікопольської окружної прокуратури завершили розслідування і передали до суду обвинувальний акт щодо мачухи, яка систематично катувала 10-річну падчерку – побиття врешті призвело до смерті дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Що встановила судово-медична експертиза

Трагедія сталася 19 лютого у Нікополі: дівчинку без свідомості доставили до реанімаційного відділення міської лікарні близько 17:30. Медики зафіксували внутрішньочерепну гематому, закриту черепно-мозкову травму та мозкову кому. Попри реанімаційні заходи, через дві години дитина померла.

Обвинувачена пояснювала, що вдарила падчерку одного разу – нібито через те, що дівчинка взяла її косметичку, після чого дитина впала й травмувалася. Однак результати судово-медичної експертизи спростували цю версію.

Експерти встановили: щонайменше протягом трьох днів до загибелі дівчинку неодноразово били руками по голові, тулубу та кінцівках. Крім того, приблизно за два тижні до смерті дитина отримала переломи ребер із ушкодженням легень. Сукупність травм слідство кваліфікувало як систематичне катування.

Стаття та запобіжний захід

Дії обвинуваченої кваліфіковано за трьома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть;

ч. 1 ст. 122 – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження;

ч. 1 ст. 127 – катування.

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави.

На момент трагедії батько дівчинки перебував на роботі й, за його словами, не помічав ознак насильства. Наступного дня після трагедії двоє малолітніх дітей, спільних для подружжя, були вилучені соціальними службами та влаштовані до центру соціальної підтримки дітей та сімей.

«Захист прав дітей є одним із моїх особистих пріоритетів. Ми бачимо факти, які складно прийняти як реальність. Але говоритимемо про них без замовчування. Бо кожен дорослий має чітко розуміти: насильство над дітьми – неприйнятне. Покарання буде максимальним», – наголосив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Нагадаємо, про трагедію в Нікополі першим повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Тоді стало відомо, що на тілі дівчинки виявили численні синці, гематоми та рвані рани на шиї від нігтів – сліди насильства різного ступеня давності.