Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви

Литва створить мінні поля на кордоні з Росією в межах оборонного проєкту Євросоюзу

Міністерство національної оборони Литви заявило про розгортання потужних стримувальних рубежів з мінними полями та протитанковими засобами на кордоні з Російською Федерацією. Ініціатива є частиною загальноєвропейської програми оборони та моніторингу східних рубежів «Східний дозор». Про це в інтерв'ю західним медіа повідомив очільник литовського оборонного відомства Робертас Каунас, інформує «Главком».

За словами міністра, головне завдання проєкту – сформувати надійну систему протидії потенційним військовим загрозам з боку Кремля.

«Ідея полягає в створенні стримувальних сил уздовж кордону. А якщо стримування не спрацює, то й безпосередньо засобів оборони. Це включає надійну лінію захисту, оборонні рубежі з протитанковими засобами, мінами для протидії пересуванню ворожої піхоти тощо», – заявив Робертас Каунас.

Зауважимо, ініціатива «Східний дозор» розробляється як один із ключових оборонних проєктів спільного інтересу країн Європейського Союзу. Окрім інженерних укріплень на землі, вона тісно пов'язана із концепцією створення так званої «стіни дронів» та інтегрованих систем протиповітряної оборони уздовж кордонів Балтії, Польщі та Фінляндії.

Проєкт покликаний убезпечити найбільш вразливий сухопутний периметр Євросоюзу та НАТО. Як наголошує військове керівництво Литви, сьогодні «Вільнюс перебуває на відстані всього одного артилерійського пострілу від кордонів Росії чи Білорусі».

«Главком» писав, що міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Північноатлантичний альянс повинен мати чітку готовність до нейтралізації російських військових об’єктів у Калінінградській області, якщо виникне пряме зіткнення з Росією. За словами очільника литовського дипломатичного відомства, Альянс володіє всіма необхідними можливостями, щоб за потреби повністю ліквідувати розміщені там російські ракетні бази та системи протиповітряної оборони.

Як відомо, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Вільнюс розраховує якнайшвидше перейти до практичної реалізації спільних оборонних проєктів з Україною.

Відповідну заяву литовський президент зробив під час конференції оборонної промисловості Daimex Baltic 2026 у Вільнюсі.