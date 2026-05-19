Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду

Лариса Голуб
Euroclear заявив, що не визнає повноваження російського суду у цій справі
Центробанк РФ подав позов до московського суду через «незаконні дії» депозитарію Euroclear

Бельгійський депозитарій Euroclear Bank офіційно заявив, що активи Центрального банку Російської Федерації залишаться замороженими, ігноруючи відповідне рішення Арбітражного суду Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Euroclear.

«Нам відомо, що Московський арбітражний суд виніс рішення на користь Центрального банку Росії у його позові проти Euroclear Bank. Euroclear рішуче заперечує цей позов, який є безпідставним.  Це останній із серії судових позовів, поданих проти Euroclear у Росії. Такі позови не визнаються законодавством ЄС, і Euroclear не визнає юрисдикцію суду. Euroclear оскаржить рішення суду», – йдеться в заяві банку.

Позиція депозитарію

Юристи бельгійського депозитарію наголосили, що судове засідання у Москві пройшло з грубими процесуальними порушеннями, а право фінансової інституції на справедливий і незалежний судовий розгляд було повністю проігнороване.

  • Невизнання юрисдикції: Euroclear прямо заявив, що не визнає повноваження російського суду у цій справі.
  • Пріоритет європейського права: Позов російського регулятора суперечить чинному законодавству Європейського Союзу.
  • Дотримання санкцій: Депозитарій продовжує суворо виконувати всі міжнародні санкційні обмеження, накладені на РФ.

Суть претензій Росії

 Центробанк РФ подав позов ще у грудні 2025 року. Російський суд офіційно визнав дії європейської клірингової палати із блокування коштів «незаконними». Цей позов став відповіддю Кремля на рішення Європейського Союзу використати заморожені активи РФ для фінансування та забезпечення масштабних міжнародних позик для України.

Левова частка всіх золотовалютних резервів та активів Центробанку РФ, які Захід заблокував після початку повномасштабного вторгнення в Україну, зберігається саме на рахунках фінансової системи Euroclear у Бельгії.

Нагадаємо, Московський арбітражний суд повністю задовольнив позов Центрального банку Російської Федерації проти бельгійського міжнародного депозитарію Euroclear. Російська сторона вимагає стягнення збитків на астрономічну суму – $249 млрд. 

«Главком» писав, що Банк Росії вимагає стягнути з бельгійського депозитарію Euroclear 18,1 трлн рублів або майже $230 млрд за «незаконні дії» з російськими активами. Відповідна заява надійшла до Арбітражного суду Москви.

Раніше Центробанк РФ заявив, що має намір подати до суду на Euroclear, в якому було заморожено російських активів на близько 190 млрд євро. Регулятор пояснив це тим, що депозитарій нібито завдав йому збитків, обмеживши можливість розпоряджатися грошовими коштами та цінними паперами. Журналісти стверджують, що розмір збитку був виведений із суми заблокованих коштів, вартості цінних паперів і упущеної вигоди регулятора.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

