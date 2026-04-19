Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Підмосков'ї актор театру та його дружина зарізали одне одного під час сварки

glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У соцмережах пара часто публікувала спільні фото
фото з відкритих джерел

Владислав Бенграф завдав дружині поранення в шию та груди, а сам отримав удар у шию

Актор театру «ФЕСТ» та його дружина Євгенія вбили одне одного під час сварки в підмосковному місті Митищі. Причина – дівчина збиралася подати на розлучення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

Конфлікт стався в квартирі близько першої години ночі: спочатку пара обмінювалася репліками, а потім – схопилася за кухонні ножі. 28-річний актор завдав 23-річній дружині поранення в шию та груди, а сам отримав удар у шию.

Двері довелося відкривати співробітникам МНС – медики, які прибули на місце, констатували смерть подружжя. Підмосковний слідчий комітет порушив дві кримінальні справи за статтею «вбивство».

Слідчі-криміналісти вилучили ножі та провели огляд місця події. Владислав та Євгенія працювали в театрі разом: хлопець був актором, дівчина обіймала посаду завідувачки гримерною. У соцмережах пара часто публікувала спільні фото.

Раніше стало відомо, що помер росіянин Юрій Гриценко, відомий як «зеленоградський маніяк», який після колонії вирушив на війну проти України.

Також російський пілот спокійно розповів про те, як скидав на українські міста бомби, діаметр ураження яких складає 4 км.

Читайте також:

Теги: вбивство смерть актор дружина поранення розлучення росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці повідомили, що під час спілкування підозрюваного з групою оповіщення виникла суперечка
Убивство військового ТЦК у Львові: інспектор митниці отримав підозру
3 квiтня, 15:28
Ворог пошкодив укриття над атомною станцією
ЧАЕС отримає від донорів €30 млн на відновлення арки, яку пошкодила Росія
1 квiтня, 17:22
Тамара Неліпа розповіла про реакцію дітей Максима Неліпи на збори його брата
«Дуже не правий». Ексдружина Максима Неліпи прокоментувала збір його брата на пам’ятник актору
1 квiтня, 16:53
Sv Nikolay було внесено до санкційного списку у квітні 2022 року
США зняли санкції з російського судна, пов’язаного з родиною коханки Путіна
31 березня, 18:39
Перед президентськими виборами 2024 року в РФ Алекно був довіреною особою диктатора Володимира Путіна
Довірена особа Путіна може потрапити до Волейбольного залу слави
31 березня, 17:40
Російський бізнес допустив кризу
Російські підприємства тонуть у зарплатних боргах: що відомо
30 березня, 08:11
У Москві затримали до 12 осіб через протести проти блокування інтернету
У Росії влада заявила про смерть Telegram. Міста охопили протести проти блокування інтернету
29 березня, 20:44
Росія почала продавати нафту дорожче, ніж раніше
Росія почала продавати нафту дорожче навіть Індії: що сталося
25 березня, 17:04
Розвідка показала ексклюзивне відео
Розвідка знищила установку гіперзвукових ракет «Циркон» у Криму: ексклюзивне відео
24 березня, 16:05

Соціум

За повернення до України – до €10 тисяч. Одна з країн ЄС готує біженцям «щедру» пропозицію
За повернення до України – до €10 тисяч. Одна з країн ЄС готує біженцям «щедру» пропозицію
На яку країну може напасти Путін після України: Волкер озвучив свій прогноз
На яку країну може напасти Путін після України: Волкер озвучив свій прогноз
Генштаб: Сили оборони уразили стратегічне підприємство росіян у Таганрозі
Генштаб: Сили оборони уразили стратегічне підприємство росіян у Таганрозі
Business Insider: Дубай поступово повертається до нормального життя після обстрілів Ірану
Business Insider: Дубай поступово повертається до нормального життя після обстрілів Ірану
Російський Таганрог атакували ракети: ймовірно, уражено завод
Російський Таганрог атакували ракети: ймовірно, уражено завод

Новини

«Баварія» достроково стала чемпіоном Німеччини
Сьогодні, 21:14
«Манчестер Сіті» переграв «Арсенал» у битві претендентів на титул Англії
Сьогодні, 20:29
«Епіцентр» і «Карпати» завершили битву середняків Прем'єр-ліги: відомий результат
Сьогодні, 18:29
Історичний український фінал. Визначилася переможниця турніру WTA в Руані
Сьогодні, 18:00
«Кривбас» із двома автоголами розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 15:25
На Чемпіонаті Європи з дзюдо освистали російський гімн
Сьогодні, 14:56

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua