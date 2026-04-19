У Підмосков'ї актор театру та його дружина зарізали одне одного під час сварки

Владислав Бенграф завдав дружині поранення в шию та груди, а сам отримав удар у шию

Актор театру «ФЕСТ» та його дружина Євгенія вбили одне одного під час сварки в підмосковному місті Митищі. Причина – дівчина збиралася подати на розлучення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

Конфлікт стався в квартирі близько першої години ночі: спочатку пара обмінювалася репліками, а потім – схопилася за кухонні ножі. 28-річний актор завдав 23-річній дружині поранення в шию та груди, а сам отримав удар у шию.

Двері довелося відкривати співробітникам МНС – медики, які прибули на місце, констатували смерть подружжя. Підмосковний слідчий комітет порушив дві кримінальні справи за статтею «вбивство».

Слідчі-криміналісти вилучили ножі та провели огляд місця події. Владислав та Євгенія працювали в театрі разом: хлопець був актором, дівчина обіймала посаду завідувачки гримерною. У соцмережах пара часто публікувала спільні фото.

