У Нікополі мачуха до смерті побила 10-річну падчерку, бо та взяла її косметику

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Нікополі мачуха до смерті побила 10-річну падчерку, бо та взяла її косметику
Нині мачуху затримано
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У дівчинки виявили численні синці та гематоми, рвані рани на шиї від нігтів, сліди ударів різного ступеня давності

23-річну жінку з Нікополя підозрюють у побитті 10-річної падчерки, через що дитина загинула. Як інформує «Главком», про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, ввечері 19 лютого дівчинку без свідомості доставили до реанімації Нікопольської міської лікарні. Там у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму і мозкову кому. Через декілька годин дитини не стало.

Дорогою до медзакладу 23-річна мачуха спочатку стверджувала, що дитина впала на вулиці.

«Потім змінила версію: розлютилась, бо дівчинка взяла її косметику. Вдарила. Та впала, вдарилась об підлогу», – пише генпрокурор.

За його словами, зовнішній стан дитини свідчив, що насильство тривало значно довше – у дівчинки виявили численні синці та гематоми, рвані рани на шиї від нігтів, сліди ударів різного ступеня давності.

Кравченко заявив, мачуха згодом визнала, що застосовувала фізичне насильство до дитини, пояснюючи свої дії тим, що дівчинка «не слухалася» і є їй «нерідною».

Батько на момент трагедії був на роботі. За його словами, нічого у стані доньки, що викликало б у нього занепокоєння, не помічав. На обліку соцслужб родина не перебувала. Через дистанційне навчання фізичний стан дитини залишався й поза увагою педагогів.

Нині мачуху затримано, їй вручено підозру за ч. 2 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть дитини.

Прокурори звернулися до суду з клопотанням про тримання її під вартою.

Також розпочато кримінальне провадження за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною (ст. 166 КК України). Слідчі перевіряють факти можливого катування.

Кравченко повідомив, що у родині є ще двоє рідних обом батькам малолітніх дітей – дворічний хлопчик та чотирирічна дівчинка. Їхній стан задовільний, вони перебувають із батьком.

Теги: Генпрокурор смерть дитина Руслан Кравченко

