Ревнував до дружини: чоловік підозрюється у жорстокому вбивстві трирічного сина

Підозрюваний розповів слідству, що причиною його дій стали ревнощі до сина

На Полтавщині повідомлено про підозру 30-річному чоловікові у вбивстві малолітнього сина. За даними слідства, після злочину він намагався приховати його сліди, а мотивом назвав ревнощі до дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, злочин було скоєно 21 квітня 2026 року. Того дня сім’я прокинулася близько п’ятої ранку. Чоловік сказав дружині, щоб вона ще відпочивала, після чого разом із трирічним сином пішов на кухню.

«Там він завдав дитині удару ножем у спину. Після занурив сина у ванну з водою та завдав ще кілька ударів. Переконавшись, що дитина не дихає, батько помістив тіло в рюкзак разом із каністрою бензину та кухонною лопаткою. Вийшов із будинку та попрямував до лісу. У хащах за допомогою лопатки викопав яму, поклав у неї рюкзак із мертвим малям, облив бензином і підпалив. Рештки засипав піском і зверху поклав колоду», – зазначають правоохоронці.

Підозрюваний розповів слідству, що причиною його дій стали ревнощі до сина. Адже після народження дружина більше приділяла уваги не йому, а малюкові. За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

