Ревнував до дружини: чоловік підозрюється у жорстокому вбивстві трирічного сина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото: Офіс генпрокурора

На Полтавщині повідомлено про підозру 30-річному чоловікові у вбивстві малолітнього сина. За даними слідства, після злочину він намагався приховати його сліди, а мотивом назвав ревнощі до дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, злочин було скоєно 21 квітня 2026 року. Того дня сім’я прокинулася близько п’ятої ранку. Чоловік сказав дружині, щоб вона ще відпочивала, після чого разом із трирічним сином пішов на кухню.

«Там він завдав дитині удару ножем у спину. Після занурив сина у ванну з водою та завдав ще кілька ударів. Переконавшись, що дитина не дихає, батько помістив тіло в рюкзак разом із каністрою бензину та кухонною лопаткою. Вийшов із будинку та попрямував до лісу. У хащах за допомогою лопатки викопав яму, поклав у неї рюкзак із мертвим малям, облив бензином і підпалив. Рештки засипав піском і зверху поклав колоду», – зазначають правоохоронці.

Підозрюваний розповів слідству, що причиною його дій стали ревнощі до сина. Адже після народження дружина більше приділяла уваги не йому, а малюкові. За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Кіровоградській області суд призначив довічне позбавлення волі чоловікові, який до смерті побив восьмимісячне немовля. За словами Руслана Кравченка, чоловік системно знущався з немовляти: бив, кидав, гасив недопалки об шкіру, перекидав коляску разом із дитиною.

Читайте також:

Читайте також

Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 25 березня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 25 березня
25 березня, 05:44
Одесит відкрив стрілянину під час перевірки військових документів
Розстріл патрульних в Одесі: зʼявилося фото вбитого нападника
26 березня, 09:06
У Артібоніті під час атаки банд загинули щонайменше 70 людей
Бандити на Гаїті вчинили масові вбивства: що відомо
31 березня, 12:44
Підозрюваний Олександр відмовився від допомоги українського консульства
Убивство Портнова: розкрито інформацію про підозрюваного (фото)
1 квiтня, 09:55
Правоохоронці повідомили, що під час спілкування підозрюваного з групою оповіщення виникла суперечка
Убивство військового ТЦК у Львові: інспектор митниці отримав підозру
3 квiтня, 15:28
У дитини, за даними поліції, переломи тазу, руки, плеча й ключиці, забої та гематоми
Дивовижна історія порятунку. На Рівненщині дитина впала до глибокого карʼєру і вижила
4 квiтня, 15:34
45-річний підозрюваний, використовуючи вразливий стан малолітньої особи та довірливе ставлення до себе, чинив протиправні дії стосовно дитини
Зґвалтування дев'ятирічного хлопчика на Вінниччині: суд виніс вирок чоловіку
9 квiтня, 19:10
Наразі на місці працюють правоохоронці для встановлення всіх обставин трагедії
На Рівненщині водолази виявили тіло хлопчика, який зник на початку квітня
15 квiтня, 17:36
Медики провели комплекс реанімаційних заходів, намагаючись повернути хлопчика до життя
У Бородянці дитину засипало піском: врятувати хлопчика не вдалося
17 квiтня, 14:22

Махінації на 18 мільйонів: на Львівщині судитимуть командування військової частини (фото)
Махінації на 18 мільйонів: на Львівщині судитимуть командування військової частини (фото)
СБУ затримала на Донеччині ворожого агента, який коригував обстріли Краматорська
СБУ затримала на Донеччині ворожого агента, який коригував обстріли Краматорська
На Полтавщині суд виніс вирок чоловіку за зґвалтування трьох дітей
На Полтавщині суд виніс вирок чоловіку за зґвалтування трьох дітей
Буковина: чоловік вдарив ножем у шию двох представників ТЦК
Буковина: чоловік вдарив ножем у шию двох представників ТЦК
На Волині батько автівкою переїхав на смерть малолітнього сина
На Волині батько автівкою переїхав на смерть малолітнього сина

Новини

Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Сьогодні, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
22 квiтня, 10:29

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
