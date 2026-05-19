В Україні дощі, град: погода на 19 травня

Аліна Самойленко
фото: glavcom.ua
Сьогодні, 19 травня, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях град. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі місцями, вдень повсюди короткочасні дощі, грози, вдень у південних та більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°, на сході та північному сході країни до 29°, у західних областях вночі 7-12°, вдень 18-23°.

Укргідрометцентр

У вівторок, 19 травня, у Києві хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ , гроза (вночі місцями). Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°, у Києві вночі 14-16°, вдень 23-25°.

Синоптики попереджють про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва – І рівень небезпечності, жовтий.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме динамічна та доволі тепла літня атмосфера. Після дощового початку тижня з рясними грозами у більшості регіонів очікується поступове припинення опадів та стабілізація синоптичної ситуації під впливом антициклону. Опади до кінця тижня стануть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у східних областях, тоді як на решті території встановиться сонячна та суха погода. 

