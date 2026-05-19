Асоціація прифронтових міст та громад закликала ваду не допустити трудових мігрантів в Україну

Христина Жиренко
Міський голова Харкова Ігор Терехов
«Україні потрібна принципово інша трудова політика»

Асоціація прифронтових міст та громад України звернулася до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України із закликом не допустити масового залучення трудових мігрантів та зосередити державну політику на підтримці власних громадян, створенні робочих місць і поверненні українців додому.

Відповідне звернення підтримали члени Правління АПМГ з Харківської, Сумської, Чернігівської, Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Запорізької областей.

В Асоціації наголошують: в умовах повномасштабної війни питання трудової міграції виходить далеко за межі економіки та безпосередньо стосується соціальної стабільності, демографічної ситуації та майбутнього української держави.

«Я категорично не згоден із тим, що складну проблему дефіциту кадрів Україні пропонують вирішувати найпримітивнішим шляхом – через масовий імпорт дешевої робочої сили. Світовий досвід доводить, що такий підхід консервує технологічну відсталість. Якщо нам і потрібні іноземці на ринку праці, то це має бути жорстко квотований процес: утримання іноземних студентів, які вже адаптовані в Україні, та точкове залучення виключно висококваліфікованих фахівців під складні інженерні чи технологічні проєкти відбудови», – наголосив голова Асоціації прифронтових міст та громад, міський голова Харкова Ігор Терехов.

В Асоціації звертають увагу, що ситуація на ринку праці є глибоко дисбалансованою: в окремих секторах економіки дійсно існує дефіцит кадрів, однак у багатьох регіонах тисячі людей не можуть знайти роботу. Особливо гостро проблема безробіття залишається серед внутрішньо переміщених осіб, людей старшого віку та жителів прифронтових територій.

«Україні потрібна принципово інша трудова політика: масштабні програми перекваліфікації, підтримка фахівців 50+, перші робочі місця для молоді, гарантовані програми зайнятості для ВПО та ветеранів. Передусім роботою мають бути забезпечені громадяни України», – підкреслив Ігор Терехов.

Окремо у зверненні порушується питання повернення українців з-за кордону. За оцінками ООН, близько 60% громадян України, які виїхали через війну, не планують повертатися навіть після її завершення.

«У нас є величезний внутрішній резерв. Сотні тисяч ветеранів потребуватимуть повноцінної реінтеграції у цивільне життя. Мільйони українців були змушені виїхати за кордон. Україна не має права подавати своїм громадянам сигнал, що їм уже шукають заміну. Ми повинні створювати економічні умови для повернення українців додому, а не шукати дешеву робочу силу за кордоном», – наголосив Ігор Терехов.

У зверненні до Кабінету Міністрів України Асоціація прифронтових міст та громад закликала посилити контроль за видачею дозволів на працевлаштування іноземних громадян, не допустити надмірного спрощення процедур масового працевлаштування іноземної робочої сили, зосередити державну політику на підтримці українських працівників, вимушених переселенців, ветеранів та громадян, які повертаються з-за кордону, а також розробити сучасну державну стратегію зайнятості та перекваліфікації населення.

Також Асоціація закликала Верховну Раду України провести парламентські слухання щодо соціальних, економічних та демографічних викликів, пов’язаних із можливим масовим залученням трудових мігрантів, а також законодавчо закріпити принцип пріоритетного працевлаштування громадян України, як основу державної політики зайнятості в умовах війни та повоєнного відновлення.

