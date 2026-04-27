Смерть 12-річної дитини на Чернігівщині: до суду скеровано справу лікарки

У дитини розвинувся інфекційно-токсичний шок, який призвів до смерті

Лікарці інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків

На Чернігівщині до суду скеровано обвинувальний акт щодо лікарки з Ніжинського району, дії якої, за даними слідства, призвели до смерті 12-річної дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Обвинувальний акт направив керівник Ніжинської окружної прокуратури. Лікарці інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

«Слідство встановило, що у червні 2025 року педіатр, не врахувавши повний обсяг анамнестичних даних, діагностувала у дитини гостре інфекційне захворювання та неправильно оцінила ступінь його тяжкості. Попри підозру на тяжку бактеріальну інфекцію, лікарка не застосувала обов’язковий у таких випадках алгоритм дій, який передбачає негайну госпіталізацію. Натомість вона обрала тактику пасивного амбулаторного спостереження, що унеможливило своєчасне та належне лікування», – наголошують правоохоронці.

Зазначається, що у результаті у дитини розвинувся інфекційно-токсичний шок, який призвів до смерті.

