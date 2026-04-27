Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Смерть 12-річної дитини на Чернігівщині: до суду скеровано справу лікарки

glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У дитини розвинувся інфекційно-токсичний шок, який призвів до смерті
фото: Офіс генпрокурора

Лікарці інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків

На Чернігівщині до суду скеровано обвинувальний акт щодо лікарки з Ніжинського району, дії якої, за даними слідства, призвели до смерті 12-річної дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Обвинувальний акт направив керівник Ніжинської окружної прокуратури. Лікарці інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

«Слідство встановило, що у червні 2025 року педіатр, не врахувавши повний обсяг анамнестичних даних, діагностувала у дитини гостре інфекційне захворювання та неправильно оцінила ступінь його тяжкості. Попри підозру на тяжку бактеріальну інфекцію, лікарка не застосувала обов’язковий у таких випадках алгоритм дій, який передбачає негайну госпіталізацію. Натомість вона обрала тактику пасивного амбулаторного спостереження, що унеможливило своєчасне та належне лікування», – наголошують правоохоронці.

Зазначається, що у результаті у дитини розвинувся інфекційно-токсичний шок, який призвів до смерті.

До слова, в Ужгороді померла 12-річна дівчинка після лікування у стоматологічній клініці міста. Поліція встановлює обставини смерті дитини.

Раніше у столиці помер семирічний хлопчик в приватній стоматологічній клініці. За попередніми даними, у нього зупинилося серце після введення наркозу. Правоохоронці зазначають, що на місці працювала бригада швидкої медичної допомоги, які протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, однак дитина померла.

Теги: Офіс Генерального прокурора Чернігівщина лікар смерть дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua