Матері дитини, яка померла від голоду на Вінниччині, дали три роки – прокуратура оскаржує

Справа розглядалася у Могилів-Подільському міськрайонному суді Вінницької області
Фото: Вінницька обласна прокуратура

Могилів-Подільська прокуратура: суд призначив мінімально можливе покарання

Суд визнав винною 42-річну жительку Могилів-Подільського району у смерті її 10-річного сина з інвалідністю та призначив їй три роки ув'язнення – мінімально можливе покарання за інкримінованими статтями. Прокуратура оскаржила вирок в апеляційному порядку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.  

Вирок і апеляція

31 березня Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області визнав жінку винною за ч. 3 ст. 135 та ст. 166 КК України – завідоме залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило її смерть, та злісне невиконання батьківських обов'язків. Суд призначив три роки позбавлення волі. Могилів-Подільська окружна прокуратура з таким рішенням не погодилася та подала апеляцію. 

Хлопчик місяцями не отримував необхідного харчування

Йдеться про трагедію в селі Серебрія Могилів-Подільського району. Хлопчик мав інвалідність підгрупи А – органічні ураження центральної нервової системи внаслідок вродженої патології. Він не міг самостійно себе обслуговувати, повністю залежав від сторонньої допомоги та потребував спеціального медичного нагляду.

За даними слідства, з червня 2025 року стан дитини стрімко погіршувався. Мати не забезпечила синові належного догляду – зокрема, не організувала спеціального харчування, без якого організм хлопчика не міг нормально функціонувати: звичайну їжу він не засвоював. 16 грудня 2025 року дитина померла. 

Під слідством – соціальна працівниця та лікарка

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, коментуючи справу після загибелі хлопчика, наголосив, що відповідальність не обмежиться лише матір'ю.

«Хлопчик помер не від хвороби. Він помер від байдужості дорослих. Моя позиція чітка: кожен, хто бачив і промовчав, хто знав і не діяв, хто мав повноваження і не використав їх – понесе відповідальність», – заявив він.

У справі триває досудове розслідування стосовно ще двох осіб, які відвідували родину, фіксували погіршення стану дитини в документах, однак не вжили заходів для її вилучення та забезпечення лікуванням. Підозри оголошено:

  • працівниці соціальної служби – за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дитини, що спричинило смерть (ч. 2 ст. 137 КК України);
  • сімейній лікарці – за неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього (ч. 2 ст. 140 КК України).

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку й встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, смерть хлопчика вперше стала публічно відомою у грудні 2025 року. Офіс Генерального прокурора повідомив, що дитина не отримувала їжі щонайменше два місяці, а матір не зверталася до лікарів. Про це також писав «Главком». Представники соціальних і медичних служб із серпня по грудень неодноразово приходили до родини, фіксували погіршення стану дитини в документах, але жодних захисних заходів не вжили.

До слова, нові деталі трагедії стали відомі на засіданні Вінницької обласної ради у грудні 2025 року. З'ясувалося, що основний догляд за хлопчиком до їхньої смерті здійснювали бабуся й дідусь. Після їхньої втрати мати у серпні вже притягувалася до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків, однак суд визнав правопорушення малозначним і закрив справу. 

