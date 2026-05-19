У РФ стверджують, нібито Київ планує запускати безпілотники по об'єктах у Росії

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Російська розвідка вигадала фейк про удари української армії з території Латвії та погрожує НАТО

Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації поширила чергову масштабну дезінформацію, звинувативши Україну та Латвію у підготовці спільних військових ударів по території Росії. У своїй заяві країна-агресор вчергове вдалася до прямих погроз країні-члену НАТО, інформує «Главком».

В Росії стверджують, нібито Київ планує запускати бойові безпілотники по об'єктах у Росії безпосередньо з території країн Прибалтики, і буцімто влада Латвії вже дала на це офіційну згоду.

«Київський режим для атак на РФ планує запустити безпілотники з території держав Прибалтики», – заявили у Службі зовнішньої розвідки Росії.

Російські розвідники заявляють, що до Латвії вже прибули військовослужбовці Сил безпілотних систем Збройних Сил України для організації атак.

Російська розвідка відкрито погрожує Ризі ударами у відповідь, зазначаючи, що «координати центрів ухвалення рішень відомі», а членство Латвії в Альянсі нібито «не захистить від відплати».

«Координати центрів ухвалення рішень у Латвії відомі, а членство країни в НАТО не захистить пособників терористів від справедливої відплати», – заявили російські розвідники.

«Главком» писав, що Збройні сили Російської Федерації розпочали навчання з підготовки та застосування ядерних сил в умовах загрози агресії. Навчання триватимуть з 19 по 21 травня. У них залучені ракетні війська стратегічного призначення, Північний і Тихоокеанський флоти, командування дальньої авіації, частина сил Ленінградського та Центрального військових округів, а також понад 200 ракетних пускових установок, понад 140 літальних апаратів, 73 надводних кораблів і 13 підводних човнів.

Нагадаємо, збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації. Головною метою тренувань є тестування логістичних ланцюжків та технічної готовності підрозділів до використання спеціальних боєприпасів.

Білоруське оборонне відомство зазначило, що під час маневрів перевірять готовність армії до швидкого розгортання засобів масового ураження у різних куточках країни. Особливий акцент військові планують зробити «на відпрацюванні скритності, пересування на значні відстані та розрахунках застосування сил і техніки».