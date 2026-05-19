Головна Новини
search button user button menu button

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
У РФ стверджують, нібито Київ планує запускати безпілотники по об'єктах у Росії
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Російська розвідка вигадала фейк про удари української армії з території Латвії та погрожує НАТО

Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації поширила чергову масштабну дезінформацію, звинувативши Україну та Латвію у підготовці спільних військових ударів по території Росії. У своїй заяві країна-агресор вчергове вдалася до прямих погроз країні-члену НАТО, інформує «Главком».

В Росії стверджують, нібито Київ планує запускати бойові безпілотники по об'єктах у Росії безпосередньо з території країн Прибалтики, і буцімто влада Латвії вже дала на це офіційну згоду.

«Київський режим для атак на РФ планує запустити безпілотники з території держав Прибалтики», – заявили у Службі зовнішньої розвідки Росії.

Російські розвідники заявляють, що до Латвії вже прибули військовослужбовці Сил безпілотних систем Збройних Сил України для організації атак.

Російська розвідка відкрито погрожує Ризі ударами у відповідь, зазначаючи, що «координати центрів ухвалення рішень відомі», а членство Латвії в Альянсі нібито «не захистить від відплати».

«Координати центрів ухвалення рішень у Латвії відомі, а членство країни в НАТО не захистить пособників терористів від справедливої відплати», – заявили російські розвідники.

«Главком» писав, що Збройні сили Російської Федерації розпочали навчання з підготовки та застосування ядерних сил в умовах загрози агресії. Навчання триватимуть з 19 по 21 травня. У них залучені ракетні війська стратегічного призначення, Північний і Тихоокеанський флоти, командування дальньої авіації, частина сил Ленінградського та Центрального військових округів, а також понад 200 ракетних пускових установок, понад 140 літальних апаратів, 73 надводних кораблів і 13 підводних човнів.

Нагадаємо, збройні сили Білорусі у понеділок, 18 травня, розпочали військові навчання з розгортання російської тактичної ядерної зброї в польових умовах. Маневри проходять у тісній співпраці з військовим керівництвом Російської Федерації. Головною метою тренувань є тестування логістичних ланцюжків та технічної готовності підрозділів до використання спеціальних боєприпасів.

Білоруське оборонне відомство зазначило, що під час маневрів перевірять готовність армії до швидкого розгортання засобів масового ураження у різних куточках країни. Особливий акцент військові планують зробити «на відпрацюванні скритності, пересування на значні відстані та розрахунках застосування сил і техніки».

Читайте також:

Теги: росія авіаудар війна Латвія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1541-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 14 травня 2026 року
14 травня, 09:24
Ділянки, які планується очистити в межах програми, розташовані в Ізюмському районі Харківської області
Україна вперше оголосила аукціони на розмінування приватних сільгоспземель
13 травня, 17:08
Франк-Вальтер Штайнмаєр – президент Німеччини
Нового переговорника від ЄС знайдено? Берлін назвав кандидата
11 травня, 13:56
Зеленський зустрівся з воїнами, що входять до складу 20-го армійського корпусу
Зеленський нагородив колумбійських добровольців, які пройшли 10 км, щоб допомогти побратиму
8 травня, 19:40
Істеричні погрози Міноборони РФ завдати «масованого удару по центру Києва» у разі зриву параду в Москві 9 травня є визнанням власної слабкості
ISW: Росія не здатна захистити себе від українських ударів
6 травня, 06:32
Що задумали Путін і Лукашенко? Три погляди на білоруське «загострення»
Що задумали Путін і Лукашенко? Три погляди на білоруське «загострення» Сусіди
23 квiтня, 23:30
Київ попрощався з добровольцем російського легіону Ільдаром Дадіним
Київ попрощався з добровольцем російського легіону Ільдаром Дадіним
23 квiтня, 17:24
Шойгу не виключив силових кроків у Придністров’ї
Шойгу заявив, що росіяни у Придністров'ї потребують захисту та озвучив кроки
22 квiтня, 05:16
У соцмережах пара часто публікувала спільні фото
У Підмосков'ї актор театру та його дружина зарізали одне одного під час сварки
19 квiтня, 20:59

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua