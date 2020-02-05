Співробітники СБУ повідомили, що шукають в офісі компанії Дубінського (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В офісі проєкту «Секретні матеріали» за адресою Куренівська, 18 в Києві проводиться обшук співробітниками СБУ

В офісі проєкту «Секретні матеріали» за адресою Куренівська, 18 в Києві проводиться обшук співробітниками СБУ. Про це повідомляє «Детекторр медіа».

Пряму трансляцію того, що відбувається, веде журналіст «Секретних матеріалів» Володимир Тимофійчук.

Він заявив, що планує писати заяву про злочин, оскільки його не пускали на робоче місце.

На відео чутно, що журналісти запитують у співробітників СБУ, що саме вони шукають, у відповідь їм сказали: «Будь-які записуючі пристрої, камери, жучки».

Пізніше співробітники СБУ повідомили, що шукають диктофон, яким журналіст Євген Куксін нібито записував слова прем'єр-міністра Олексія Гончарука під час наради, на якій прозвучали слова про «порожнє місце» в голові президента України Володимира Зеленського.

Також співробітники СБУ надали судову ухвалу про дозвіл проведення обшуку на робочому місці журналіста Куксіна, надану Шевченківським районним судом.

Речниця СБУ Олена Гітлянська зазначила, що слідчі дії відбуваються за рішенням суду. Жодного втручання в роботу телеканалу, за її словами, не відбувається.

Народний депутат України Олександр Дубинський повідомив про проведення цього обшуку. Він заявив, що виїжджає в офіс телеканалу і запропонував журналістам та іншим депутатам приєднатися до нього.

Нагадаємо, у середині січня в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.

У «Слузі народу» вважають оприлюднення записів проти Олексія Гончарука провокацією групи Ігоря Коломойського.