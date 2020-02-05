СБУ попередила поставку несправної бронетехніки до Збройних Сил України (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: пресцентр СБУ

Спецслужба блокувала постачання несправних агрегатів на ДП «Харківський бронетанковий завод», який займається ремонтом і технічним обслуговуванням військової техніки

Контррозвідка Служби безпеки України блокувала постачання несправних агрегатів на ДП «Харківський бронетанковий завод», який займається ремонтом і технічним обслуговуванням військової техніки для потреб української армії. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що влітку 2019 року у межах виконання державного оборонного замовлення комерційна фірма із Запорізької області здійснила поставку трансмісій для танків Т-64 і Т-80.

Відповідно до умов контракту держава мала сплатили за агрегати майже 2,5 мільйона гривень.

Водночас за висновками експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз поставлені запасні частини є технічно несправними.

Встановлено, що замість відправлення нових комплектуючих комерсанти здійснювали «косметичний ремонт» танкових агрегатів, що вже були у використанні. Зокрема, зловмисники перебивали на них серійні номери, фарбували і намагалися видати за нову продукцію.

У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків за місцями ремонту та зберігання неякісних деталей, а також у мешканнях фігурантів справи в Харкові, Мелітополі та Нікополі. Під слідчих дій вилучено контрафактні запчастини для броньованої техніки, устаткування для фальсифікації серійних номерів, бухгалтерська документація, печатки та інші матеріали, що доводять незаконні оборудки.

Наразі директору комерційного підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 (закінчений замах на злочин) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Завдяки своєчасним діям СБУ виконання контракту призупинено, перерахування державних коштів не відбулося. Операція з викриття протиправної діяльності проводилася спільно зі слідчими ГУ Національної поліції Харківщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Як повідомлялось, Міністерство оборони тимчасово призупинило приймання бронетранспортерів БТР-4Е. За попередніми даними, пошкодження наплавки підтверджені на кількох бронетранспортерах

Зазначимо, в «Укроборонпромі» вже визнали факт виробництва бракованих БТРів.

«Керівництво державного концерну вимагатиме від «Лозівського ковальсько-механічного заводу» у повному обсязі та за власний рахунок виконати свої зобов’язання щодо якості комплектуючих згідно з вимогами технічної документації», - зазначив заступник генерального директора оборонного концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм.